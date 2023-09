Con septiembre llega un nuevo curso, y con él, también los propósitos de comenzar una nueva etapa en nuestra vida. ¿Qué hay mejor que un radical cambio de look para iniciar con energías renovadas la vuelta a la rutina? Eso es lo que han hecho muchas de nuestras celebrities tras las vacaciones de verano, seguro que con la intención de sanear el cabello tras unos meses castigados por tanta playa y sol, pero también para mirarse al espejo y verse con una imagen diferente. Lo hemos visto de manera sutil en Kate Middleton, con un flequillo cortina y su melena capeada, o mucho más radical en Vicky Martín Berrocal, quien hace unas semanas decía adiós a su larga melena. Ahora ha sido María García de Jaime quien ha seguido los pasos de la diseñadora sevillana y no ha tenido miedo a dar un giro total a su imagen, apostando por el corte de moda... Y el que favorece a todo el mundo.

La imagen de la influencer está asociada a su larga melena negra. Un look con el que siempre la hemos identificado y que ha lucido tanto en la versión suelta y lisa, como en distintos recogidos. Un estilo clásico, al que ahora ha dado un giro, pero sin perder su identidad, apostando por la tendencia de la melena bob.

María García de Jaime ha confiado su cambio al equipo de Llongueras. Con una sonrisa nerviosa y tapándose los ojos, la influencer 'sufrió' mientras el estilista cortaba muchos centímetros de pelo hasta dejar su melena en un largo bob rozando los hombros, que ha peinado totalmente lisa y con raya al medio. Después de unos primeros momentos de incertidumbre, nada más verse al espejo, su expresión fue de total satisfacción.

El corte de María García de Jaime es el más buscado

Hace ya varias temporadas que el largo bob por que el que ha optado María es el más solicitado. ¿El motivo? Favorece a todos los tipos de cara, es fácil de peinar y da un toque chic a todos los estilismos. Además, según el tipo de cabello no es necesario trabajarlo demasiado con el secador.

La íntima amiga de Victoria Federica tenía ganas de un cambio, pero también ha cortado por lo sano por un motivo especial, como ella misma ha confesado a sus seguidores: "Y siete años después… ¡lo he vuelto a hacer! Gracias a todo el equipo de #expertosllongueras por hacerlo tan fácil y animarme a este cambio de look con el que estoy feliz! Y lo mejor de todo, por un fin solidario que me hace muy feliz y que os contaré más adelante ¿Qué os parece?". Las respuestas no se han hecho esperar y todas ellas han sido para alabar la nueva imagen de la influencer. Comenzando por su marido, que ha reaccionado con un contundente "ESPECTACULAR". Y nosotras no podemos estar más de acuerdo.