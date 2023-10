Muy poca gente no ha sufrido acné en algún momento de su vida. De hecho, las estadísticas confirman que alrededor del 80% de la población ha tenido acné en mayor o menor medida, sobre todo en las edades comprendidas entre los 11 y los 30 años. Si tú también estás dentro de esta estadística, es posible que en tu piel hayan quedado marcas de esos temibles granitos. Estas marquitas no dejan de ser cicatrices que, por el proceso inflamatorio o por explotar las lesiones, crean costras que no terminan de cicatrizar. Afortunadamente, muchos brotes que son más superficiales se curan con el tiempo sin ninguna marca significativamente notable. Por desgracia, hay otros que al ser más profundos o virulentos, pueden ser fuente de una cicatriz más pronunciada. Pero tranquila, puedes tratarlas siguiendo algunos pasos. ¡Apunta!

Retinol, tu mejor aliado

El retinol y otros miembros de su familia, como el retinal, pueden ser tus salvavidas, ya que tienen función antibacteriana. Además, son profundamente seborreguladores, por lo que reducen la incidencia de futuros granitos. También los retinoides son buenos compañeros en la batalla: "aceleran el proceso de regeneración de la piel y la vuelven más rica en colágeno, lo que ayuda a ir reduciendo las posibles marquitas con un uso constante”, explica Elisabeth San Gregorio, directora técnica de Medik8.

Apuesta por la exfoliación

Cuando las marcas de acné son agujeros muy profundos pero muy pequeños, se las conoce como cicatrices picahielo, dado que es como si hubieran sido provocadas por un punzón. En estos casos los exfoliantes pueden ser parte de la solución. “Ayudan a renovar la superficie de la piel y mejorar su textura”, comenta Natalia Abellán, directora técnica de Ambari. “Además, los exfoliantes pueden contribuir a seborregular y evitar la proliferación de determinadas bacterias que pueden producir el acné”, añade. De esta forma, con ellos podemos prevenirlas y revertirlas.

Abusa de los antioxidantes

¡Son esenciales! ¿El motivo? "Pueden evitar determinadas marcas al proteger la piel de la acción de los radicales libres y de la radiación", defiende Raquel González, cosmetóloga y directora técnica de Perricone MD. Bella Hurtado, directora técnica de Boutijour añade: “Principios como el ácido ferúlico o la vitamina E son grandes aliados, al igual que los extractos botánicos de plantas como el loto”. Pero no solo ellos, también la vitamina C ayuda a revertir. "Consigue mejorar la síntesis de colágeno y elastina, y contribuye a inhibir la producción de melanina, mejorando el tono y la textura de la piel”, sentencia Sonia Ferreiro, cosmetóloga y biotecnóloga de Byoode.

¿Has tomado nota de todas las recomendaciones de las expertas? Entonces sigue bajando, te proponemos algunos cosméticos que te ayudarán en la batalla contras las marcas de acné. Si eres constante, lograrás resultados visibles antes de lo que piensas.

1 de 5 Crystal Retinal, de Medik8. 82 euros Una forma de vitamina A de nueva generación que ha demostrado ofrecer resultados hasta 11 veces más rápidos que el retinol. 2 de 5 Midnight Renewal, de Omorovicza. 170 euros Un suero rico y curativo que combina retinal de última generación, el concentrado de curación patentado de Omorovicza y las microalgas bioactivas que frenan el estrés, potenciando instantáneamente la tez para restaurar la vitalidad y juventud de la piel. 3 de 5 AM Active 10 Essence, de Ambari. 105 euros Esta fórmula multifuncional lo hace todo: ilumina, matifica, minimiza los poros y equilibra la piel. La mezcla de grosella espinosa de India, complejo reishi adaptogénico y potentes activos cosméticos se unen para exfoliar y preparar la piel dejándo un cutis más suave y radiante. 4 de 5 Lotus Leaf Anti-Pollution Repairing Toner, de Boutijour. 48 euros Tratamiento diario con poder antioxidante para proteger la piel de agentes que la estresen, como la radiación, la contaminación o la luz azul. Es calmante y resuelve la pérdida de hidratación. 5 de 5 Brightening Sprouts Ecstasy, de Byoode. 55 euros Sérum iluminador y rejuvenecedor con tres tipos de vitamina C. Mejora la luminosidad de la piel, regula la pigmentación y promueve un aspecto más joven y firme. Una fórmula eficaz para todo tipo de piel.