Mar Saura es una de esas mujeres perfectas en las que inspirarnos para dar nuestra mejor versión. Con un cuerpo atlético como si fuera de otro planeta, con una silueta bien definida y una piernas kilométricas, es terriblemente sexy. Su estilo de vida es sano, con recetas saludables de toda la vida y un plan de entrenamiento bien ejecutado con los que trabaja todo el cuerpo. Lo sabemos porque la vemos hacer ejercicio a diario junto a Miguel Lordan, Mltrainer, como se le conoce en el mundillo fitness, es el hombre que hay detrás de rostros conocidos como Victoria Federica, la actriz Esther Acebo o Iker Casillas.

A sus 47 años, la modelo y actriz es una gran experta en belleza y nos fijamos en ella para conocer qué hace para tener el vientre liso. ¿Lista para seguir sus buenos propósitos?

Un ejercicio fácil para tener el vientre plano de Mar Saura: plancha isométrica

La clave del éxito de Mar radica en su compromiso. Cumple religiosamente con su plan de entrenamiento y, más que una obligación, lo tiene integrado en su estilo de vida. Si quieres copiar su rutina y conseguir tú también un vientre lo más liso posible fíjate, paso por paso, en uno de los ejercicios más fáciles de su rutina.

Una de las grandes ventajas de su entrenamiento es que puedes hacerlo sin salir de casa. No necesitas ir al gimnasio para comprometerte con un estilo de vida sano. Lo que sí que incorpora, y mejora los resultados, son elementos de equipamiento deportivo como bandas elásticas.

Por ejemplo, como comentábamos, uno de los ejercicios para más populares para conseguir eliminar la barriga es la plancha isométrica. Hazla como ella. ¡Mira!

Colócate boca abajo en el suelo y apoya los antebrazos con los codos a 90 grados con respecto al cuerpo. El cuerpo tendrá que estar en posición de tabla y la mirada y la cabeza hacia el suelo. Activa el abdomen llevando el ombligo hacia la columna vertebral, activa los glúteos y piernas. Con este ejercicio vas a quemar calorías y grasas. Y si quieres añadirle intensidad al ejercicio, puedes incluir un tensor en la parte baja de las piernas, tal y como hace ella. Repeticiones: 30 segundos de trabajo alternados con 30 segundos de descanso hasta un máximo de cuatro series.

Las planchas son un ejercicio anaeróbico completo que, además de trabajar los abdominales, también fortalece la espalda, las piernas, los glúteos y los hombros.

Comprometida con un estilo de vida saludable

Mar Saura no se anda con historias, esta mujer tiene muy claro que el fitness es parte intrínseca de su personalidad. Lo demuestra con su seguridad al hablar del tema, su disfrute al hacer ejercicio mientras nosotras no podemos dejar de copiarle las rutinas o sus saludables recetas de éxito. Tras ser una de las modelos más cotizadas de nuestro país en la década de los 90, pronto nos dimos cuenta de que despuntaría por su indudable belleza natural y sus impresiones curvas bien trabajadas. ¿Cuál es el secreto de su figura? Trabajo, y más trabajo. Disciplina y un poquito de genética también, no nos vamos a engañar.

Mar entrena cuatro veces por semana y divide el entreno en cuatro sesiones, dentro de una semana, para conseguir mejores resultados. Dos días trabaja duro con Miguel Lordán, y otros dos días con sesiones más suaves de mantenimiento. Su entrenamiento es de tipo funcional, que se basa en realizar ejercicios que se adaptan a los movimientos naturales del cuerpo humano para trabajar de forma global todo el cuerpo.