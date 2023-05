Mar Flores nos cuenta qué hace para ganar la batalla a la celulitis

En nuestra sección de belleza de hoy queremos hablarte de la celulitis y de qué hace Mar Flores para plantarle cara. Lo primero que nos cuenta la modelo es que el mejor tratamiento anticelulítico es un estilo de vida sano, no cabe duda. Pero antes de descubrir los trucos infalibles de su rutina, vamos a analizar en profundidad el asunto.

Se estima que la celulitis afecta a un 95% de las mujeres. No es un problema que afecte a la salud, pero es verdad que quien la padece es porque sufre retención de líquidos, mala circulación y acumulación de grasa. Si no se toman medias, siempre irá a más y sufriremos adiposidad y, en muchas ocasiones, un problema de autoestima porque a casi todas las mujeres nos preocupa. Es un mal que afecta más al sexo femenino porque guarda relación con las hormonas femeninas. ¿Qué es lo que causa la celulitis? La celulitis se genera principalmente en las piernas y en el glúteo por una sobreproducción hormonal que hace que las células adiposas no drenen correctamente.

Aunque es un problema estético que en muchas ocasiones viene precedido por la genética o un problema hormonas, es cierto que debido a la falta de movimiento y un estilo de vida más sedentario, están directamente relacionados con la aparición de la celulitis. Además, nuevas rutinas como el teletrabajo y pasar mucho tiempo en casa, sentados o tumbados puede haber empeorado nuestras digestiones y aumentado el estreñimiento, lo que también facilita que tengamos celulitis. A continuación, os explicamos qué hace a diario Mar para ganarle la batalla y así lo hemos descubierto gracias a que ha revelado su secreto más preciado. Sí, las famosas también tienen la piel imperfecta como casi todas la tenemos.

Mar Flores: así combate la celulitis

Para decir adiós a la celulitis, la clave pasa por llevar una vida saludable a base de una alimentación equilibrada y buenas dosis de deporte. Es el paso indiscutible que todo el mundo debemos hacer. También lo tiene claro Mar Flores. Y es que si hay algo que no puede faltar en su rutina de belleza es ejercicio, cuidar la alimentación y ayudarse con cosmética para alisar la piel. Las cremas corporales para tratar la piel de naranja están en auge. Mujeres de todas las edades las utilizan para combatir el problema o prevenir su aparición. Y eso es lo que hace la empresaria.

"Los milagros no existen y para reducir la celulitis es necesaria la constancia. Cuidar la alimentación, hacer ejercicio regularmente y cuidarse con anticeluliticos. Ya sabéis que yo lo cumplo a rajatabla y por eso os comparto mis trucos como el zumo que tomo por las mañanas, mis retos de deporte de 21 días y las cremas que me aplico para potenciar los resultados y cuidar mi piel", aseguraba a todos sus fans.

Todo lo que explica tiene sentido y lo podemos poner en marcha cada una de nosotras. Y entre todos los consejos, hay dos cremas que Mar lleva usando desde hace varios años. Se trata de dos productos, uno para aplicar por las mañanas y otro por la noche. Según cuenta, está contentísima con ambos porque se ve la piel más firme e hidratada. Es el aceite y el sérum de Elifexir 'Minucell Intensive', un potente tratamiento que ejerce una triple acción: anticelulítico, drenante y reafirmante. Aptos para todo tipo de pieles, se aplica el sérum (20 euros) por las mañanas y el aceite (22 euros) por las noches. "Ambos me ayudan con la celulitis, así como ha reducir centímetros de muslos y glúteos", explica.