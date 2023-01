La 80º edición de los Globos de Oro nos ha dejado esta noche algunos looks beauty memorables y que se convertirán en completa tendencia en los próximos meses. Durante la red carpet son muchas las que prestan atención a los estilismos de nuestras estrellas de cine preferidas, pero no hay nada que acompañe mejor un vestido que un buen maquillaje y un peinado adecuado. ¿Cuáles han sido las preferencias en belleza de «la antesala de los Oscar«? Te contamos todas las tendencias a continuación y te mostramos los 10 looks beauty que más nos han llamado la atención.

Como la temática de esta noche de premios cinematográficos fue el estilo Old Hollywood muchas de las artistas apostaron por los maquillajes más clásicos y representativos de los años 20. Las ondas a un lado, el eyeliner negro muy fino en el párpado superior y los labios rojos fueron los más socorridos de la noche. Aunque algunas hicieron caso omiso del dress code y se la jugaron con nuevas tendencias, algunas de ellas eran compatibles con el código de vestimenta. Por ejemplo, los labios látex rojos, con mucho brillo y rebosantes de gloss dejaron su sello en muchas de las artistas.

Los maquillajes y peinados de los Globos de Oro 2023

Esta gran gala también estuvo marcada por una de las tendencias de maquillaje más demandadas del año, el make up no make up. Esta técnica en la que se busca que tu rostro parezca impoluto aplicando el producto justo y necesario, todo un arte. Por el contrario, el goth glam y sus ojos oscuros emborronados también ha tenido espacio en esta grey carpet. Aunque el maquillaje más visto de los premios fue el clásico smokey eye, pues los ojos ahumados bien difuminados nunca pierden fuelle. Un difuminado sutil en tonos tierra es el maquillaje de ojos más versátil que nos podemos aplicarnos.

En cuanto a los peinados, pudimos observar que hay una tendencia hacia las melenas cortas, los cortes bob y pixie cada vez están conquistando más terreno en el mundo de la peluquería. Las extensiones son cosa del pasado y las melenas largas están perdiendo adeptas, junto con los rubios platino y los cortes rectos. Dale la bienvenida a las capas, a las ondas y a los flequillos destilados. Desliza para ver los mejores maquillajes y peinados de la gala de los Globos de Oro 2023 en la galería.