Hasta hace bien poco, el uso del maquillaje por parte de la Infanta Sofía y la Princesa Leonor se limitaba a un toque muy sutil de rubor, algo de labial y, si acaso, un poco de rímel. No obstante, su presencia en actos oficiales ha ido incrementando de manera directamente proporcional al uso del maquillaje. En esta ocasión, durante los Premios Princesa de Girona la Princesa Leonor y la Infanta Sofía han incluido algunas de las tendencias más punteras en makeup. ¿Quieres conocer todos los detalles de sus looks beauty? Te lo contamos a continuación.

Aunque la Princesa Leonor prescinde siempre que puede de maquillaje y adornos en su rostro, hoy, no ha escatimado en gastos y se ha sumado al uso del iluminador para conseguir un efecto shiny instantáneo. En primer lugar, la heredera al trono –que tiene un cutis envidiable– ha jugado con las luces en su rostro. Dado que a estas alturas del año la joven todavía no muestra un bronceado demasiado notable, ha aplicado una base muy ligera que unificaba el color y el acabado mate de su rostro, justo en el tono que necesitaba. A continuación, aplicó una sombra oscura muy bien difuminada y con poca cobertura en sus ojos y remató con otra sombra dorada en ambos párpados.

Los maquillajes de la Princesa Leonor y la Infanta Sofía en los Premios Princesa de Girona

Llegó el momento de darle color al rostro. Aquí es donde entró en juego un bronzer que aplicó tanto en la parte superior de la frente, como en los pómulos; encima de él, un poquito de rubor, y para terminar, un dispendio de iluminador que hacía que la parte superior de su nariz, el lagrimal, pómulos y sienes brillaran con luz propia. Este acabado se ha convertido en una de las tendencias más en boga entre las amantes del maquillaje más jóvenes. Por supuesto, pudo permitírselo, pues el vestido carecía de estridencias y adornos. Este mismo equilibrio entre maquillaje y outfit lo consiguió Sofía, aunque completamente a la inversa.

El maquillaje fue sobrio y casi imperceptible, puesto que la joven royal había elegido un estilismo deslumbrante y confeccionado en este lúrex plateado que emitía destellos por doquier. Sofía no es una gran amante del maquillaje, de hecho en casi todas sus apariciones ha llevado el rostro completamente limpio. Hoy, para compensar los brillos del estilismo, abrazó el estilo 'make up no make up' completamente antagónico al de Leonor. Todo lo que llevó fue un toquecito de blush en sus mejillas y un lipstick en el tono de sus labios. ¡Fue un acierto absoluto!