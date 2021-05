El maquillaje waterproof o a prueba de agua es, sin duda, el mejor para estos meses en los que ya empieza a hacer calor. Estos productos son nuestros favoritos.

Si alguna vez has leído la palabra waterproof en un producto de cosmética o maquillaje y no tenías ni idea de lo que era, es el momento de que te aclaremos todas tus dudas. Waterproof significa, por su traducción literal del inglés, «a prueba de agua». Y no podemos encontrar una mejor definición para el término. Los productos waterproof son productos resistentes al agua que están ideados expresamente para aguantar todo tipo de situaciones. Lluvia, llanto, sudor, un bañito en la piscina o un chapuzón en la plaza; productos que, como un buen chubasquero beauty, resultan casi impermeables y que hacen que nuestro maquillaje dure intacto y perfecto durante largas horas.

Este tipo de cosméticos, por su durabilidad y sus increíbles resultados, suelen asociarse con precios más caros. Y es cierto. Algunos productos por el mero hecho de llevar waterproof como apellido aumentan su precio y resultan más costosos. Sin embargo, y al contrario de lo que la mayoría de nosotras pudiéramos pensar, también existen infinidad de maquillajes resistentes al agua que podemos incluir en nuestra rutina diaria de belleza y que no cuestan ni un riñón, ni un ojo de la cara ni nada por el estilo. De hecho, existen algunos que tienen precios muy competitivos que casi cualquiera puede permitirse. Y es de eso de lo que vengo a hablaros hoy.

Maquillaje waterproof apto para todos los bolsillo: Ocho productos por menos de 10 euros

Ahora que llega el verano es el momento de pensar en mojarnos y olvidarnos de todo lo demás. Y ahora que la pandemia está llegando a su fin, no podemos dejar de mirar por nuestra economía y buscar productos que se adapten a nuestras necesidades pero sin que sean excesivamente caros. Es por eso por lo que creemos que es la ocasión perfecta para invertir en buenos productos de maquillaje waterproof a buenos precios.

De galardonadas marcas como L’Oreal París o Rimmel London pero también de otras low cost como pueden ser Technic, Essence, Revlon o Catrice; hemos hecho una variada selección de productos por menos de diez lereles con los que llenar tu bolsa de aseo hasta arriba y con los que maquillarte sin miedo a mojarte. Base de maquillaje, eyeliner, máscara de pestañas, perfilador de labios, crema para cejas ¡y hasta una loción desmaquillante! Un set completo de cosméticos al mejor precio que podrás llevar siempre en tu neceser y con el que podrás verte ideal sin miedo a sudar o a llorar. Porque el waterproof es el futuro y el futuro no tiene por qué ser caro.