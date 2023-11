El arte del maquillaje ‘Old Money’: la tendencia viral que más rejuvenece

Cuando se trata de lucir una belleza eternamente elegante y sofisticada, la tendencia de maquillaje "Old Money" se ha convertido en el secreto mejor guardado de muchas amantes de la belleza. Esta tendencia emergente que se ha viralizado en Tiktok se inspira en la apariencia atemporal de las damas de la alta sociedad de tiempos pretéritos. ¿Quieres conseguir un look refinado que sobreviva a las modas pasajeras.? Si deseas lograr un look beauty que te haga sentir como una verdadera aristócrata, sigue estos pasos para adoptar el maquillaje "Old Money" y rejuvenecer tu estilo.

La base de un look "Old Money" es una piel perfectamente preparada. Comienza con una base de maquillaje de cobertura completa que se adapte a tu tono de piel, siempre después de una crema hidratante. A continuación, utiliza un corrector para ocultar cualquier imperfección y darle a tu piel un aspecto uniforme. Evita el exceso de brillo y opta por un polvo translúcido que matifique tu cutis sin apagar el brillo natural.

Los pasos indispensables para lograr un maquillaje 'Old Money' sencillo

Unas cejas bien estructuradas son fundamentales para lograr este estilo. Utiliza un lápiz o sombra de cejas para definir tus cejas de manera precisa, manteniendo la forma natural pero rellenando los huecos. Las cejas bien cuidadas y definidas aportan una elegancia instantánea a tu mirada. Por lo que puedes peinarlas con un gel específico para cejas y conseguir ese efecto laminado tan buscado.

Opta por una paleta de sombras de ojos con tonos neutros, como marrones suaves o grises. Aplica un tono claro en el párpado móvil y utiliza un tono ligeramente más oscuro en el pliegue para dar profundidad a tus ojos. No olvides iluminar el lagrimal con una sombra de ojos clara para abrir la mirada.

El delineador líquido o en gel negro es esencial para conseguir el look "Old Money". Aplica un delineado sutil, muy fino y definido a lo largo de las pestañas superiores para resaltar tus ojos. Puedes optar por un rabillo discreto si lo deseas, pero nada de trazados gruesos. Unas pestañas largas y con volumen realzarán tus ojos. Aplica unas pestañas postizas de aspecto natural, poco densas o utiliza una máscara de pestañas de calidad para alargar y dar volumen a tus pestañas naturales. Intenta eliminar los grumos o las pestañas apelmazadas con un goupillon.

Labios muy definidos e hidratados: la clave del makeup 'Old Money'

El rubor es imprescindible para lograr un aspecto saludable y juvenil. Utiliza un tono suave, como el melocotón o el rosa claro, para realzar tus mejillas con un toque natural. Evita aplicar demasiado rubor o difuminarlo demasiado bajo, intenta extenederlo desde el pómulo hacia la sien; el objetivo es conseguir un aspecto fresco y radiante. Elige un lápiz labial en tonos clásicos, como el rojo intenso o los rosas suaves, y perfila tus labios con precisión. Rellena tus labios con el lápiz labial y, si lo deseas, añade un toque de brillo labial en el centro para un aspecto jugoso.

Una vez hayas completado tu maquillaje "Old Money", utiliza un poquito de highlighter en los puntos de luz de tu rostro y finaliza con un spray fijador para que tu aspecto perdure durante todo el día. Esto ayudará a mantener tu maquillaje impecable y fresco.No olvides que tu peinado también juega un papel importante en este look. Un recogido elegante de estilo clean look, ondas suaves o un moño bajo son opciones ideales para completar tu estilo. Ponle la guinda a tu look con accesorios clásicos, como perlas, o pendientes drop. ¡Y voilà!

1 de 5 L´Absolu drama matte barra de labios de Lancôme 26,40 euros Este increíble labial de Lancôme enriquecido con aceite esencial de rosa Damascena, con extracto de rosa Centifolia y ácido hialurónico, aporta un precioso y duradero pigmento rojo que pondrá la guinda a tu makeup 'Old Money'. 2 de 5 Eyephoria Famous Top Coat Mascara de Rabanne Makeup 29,99 euros ¿Conoces la nueva línea de maquillaje de Paco Rabanne? Empieza probando su lujosa máscara de pestañas para lograr una mirada seductora y, no dudes en echarlo un vistazo a sus nuevas sombras de ojos. 3 de 5 Hollywood Flawless Filter - Iluminador líquido de Charlotte Tilbury 44,99 euros ¿Buscas unos pómulos de cine? Este iluminador en crema de Charlotte Tilbury te aportará un brillo sofisticado y natural que rematará tu look beauty. 4 de 5 Shadowstix Longwear Eyeshadow Stick de Fenty Beauty 35 euros Las nuevas sombras en crema en formato lápiz de Fenty Beauty están causando sensación por su pigmento manejable, duradero y súper sencillo de aplicar. ¡Conseguirás un acabado profesional hasta aplicándolo con los dedos! 5 de 5 Gimme Brow Gel voluminizador para cejas con color de Benefit 32,99 euros ¿Buscas un clásico que no falle para fijar y rellenar tus cejas? El gel con color voluminizador de Benefit necesita poca presentación, pues lleva años encabezando el primer puesto de los mejores productos para conseguir unas cejas de libro.