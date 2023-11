Estas manicuras ayudan a rejuvenecer las manos a partir de los 50

Las uñas bien cuidadas dan una impresión de limpieza, higiene y pulcritud. Son un reflejo de tu cuidado personal y pueden influir en la primera impresión que das a los demás. Pero no es lo mismo pintarse las uñas a los 20, los 30, que hacerlo a 50 años. Al igual que con cualquier cambio de look, hay que tener varios factores en cuenta para acertar -desde la forma de las uñas hasta el color de la manicura, pasando por el estilo de la persona, claro-, y sí, la edad influye mucho a la hora de que nuestras manos se vean limpias, juveniles y cuidadas. No solo porque las manos va cambiando con el tiempo, sino también porque las características de la piel ya no son las mismas.

Con el paso del tiempo, se produce una pérdida gradual de colágeno y elastina en la piel, lo que puede llevar a una disminución del volumen y la elasticidad en las manos. Esto puede hacer que las venas y los tendones sean más visibles y que la piel se vea más delgada y arrugada.

Sobre todo, hay que destacar la importancia de las manchas de la edad, también conocidas como lentigos solares, pueden comenzar a aparecer en las manos debido a la exposición crónica al sol a lo largo de los años.

Asimismo, como en cualquier otra parte del cuerpo, la piel tiende a volverse más seca con la edad debido a una disminución en la producción de aceites naturales. Esto puede llevar a una mayor sensación de sequedad por eso es muy importante mantearlas siempre hidratadas. Teniendo esto en cuenta, queda claro que hay ciertas coordenadas que pueden ayudar mucho a acertar, sin olvidar que hay muchas opciones más allá de las clásicas manicuras francesas.

¿Qué manicuras rejuvenecen las manos más a partir de los 50 años?

Colores neutros y claros: Opta por colores neutros, nude o tonos claros. Estos tonos suelen dar una apariencia más pulida y elegante, y no llaman tanto la atención a posibles imperfecciones. Así que, ya sabes, evita colores oscuros y mates porque estos pueden resaltar las líneas finas y las manchas en las uñas y la piel. Pero, si prefieres colores oscuros a toda costa, procura intenta elegir los tonos más suaves.

Uñas cortas y cuidadas: Mantén las uñas a una longitud moderada y bien cuidadas. Las uñas cortas suelen verse más pulcras y juveniles. ¿Un truco ?Puedes añadir un toque de brillo sutil para iluminar las manos. Opta por esmaltes con brillo fino o destellos discretos para un toque elegante.

Otra opción muy elegante son las manicuras francesas. ¿Por qué favorecen tanto? Porque añaden un toque de sofisticación sin ser demasiado llamativas. Una opción excelente es elegir una forma de uñas natural y clásica, como ovalada o almendrada, porque queda muy bien con la manicura francesa y brinda un aspecto más refinado.

La combinación clásica de la manicura francesa implica una base rosa pálido con las puntas de las uñas pintadas de blanco. Sin embargo, puedes experimentar con variaciones sutiles, como usar tonos ligeramente diferentes de blanco o colores nude según tu preferencia. Pero, eso sí, para lograr una manicura francesa elegante, es importante que las líneas de las puntas de las uñas sean precisas y bien definidas

Por supuesto, mantener las manos bien hidratadas es crucial para una apariencia juvenil. Utiliza regularmente cremas o aceites hidratantes para las manos y presta atención especial a las cutículas y la piel seca alrededor de las uñas para mantenerlas suaves y saludables.