Para que un look beauty sea perfecto, hay que tener en cuenta muchos factores. No solo es importante ir bien peinadas, un maquillaje bonito o un look especial. La manicura que llevamos es muy importante y, de forma directa, dice mucho de nosotras y de nuestro autocuidado. Paula Echevarría es de esas mujeres que siempre trasmiten estilo y se cuidan las uñas de forma regular. Si bien los diseños clásicos son sus favoritos, para arrancar septiembre con elegancia lleva una manicura que es lo más.

Como verás es una preciosa manicura en tono rosa pálido, de aires clásicos. Elegante y limpias a partes iguales, esta propuesta es una gran apuesta para acompañar estilismos y eventos de todo tipo, incluso le quedaría bien a las novias. La actriz lleva la forma de la uña en versión almendrada, y con forma puntiaguda que crea un efecto de dedos más largos.

Además, teniendo en cuenta que Paula siempre luce unas manso bronceadas, es normal que haya elegido esta tonalidad suave porque ayuda a realzar el moreno muchísimo. ¿Te harías la manicura de Paula? Aquí te dejamos una laca de uñas parecida a la suya.

COMPRAR ESMALTE ROSA PASTEL

Paula Echevarría apuesta por el clásico diseño de uñas que rejuvecece tus manos

Los colores suaves en las uñas consiguen, además de dar una sensación de unas mano muy limpia y cuidadas, un aspecto de elegancia apetecible. Y para que esta nueva temporada logres que tus dedos se vean más estilizados, te traemos esta opción de Paula Echevarría que le dará un toque muy femenino a tu manicura.

El color rosa es un tono que hace que las manos se vean más rejuvenecidas y combina con todas las prendas que tenemos en el armario. La asturiana las lleva en la versión más clásica, pero también puedes añadir un toque más divertido y decorar con dibujos. Como ejemplo, te dejamos una idea que te puede servir de inspiración: un tono rosa natural tirando a nude y con dibujos de frutas y motivos florales, para un giro más refrescante.

Y si buscas algo más rompedor, pero en tonos rosas, apuesta por el glitter. Como te habrás fijado en la imagen que te dejamos como ejemplo, es un diseño que logra llamar la atención y queda de maravilla. Por cierto, son de María Pombo.