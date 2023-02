Makoke siempre ha sido una mujer muy coqueta y preocupada por su aspecto personal. Nunca lo ha ocultado y han sido varias las ocasiones que ha pasado por manos expertas para luchar contra el paso del tiempo. La última ocurrió hace unas horas, cuando reapareció en su programa 'Fiesta', de Telecinco, estrenando nueva imagen. Ella misma en directo ha explicado el timing de la intervención quirúrgica: se trata de una operación de cuatro horas, bajo anestesia general. Además ha compartido todo el proceso con el programa.

Antes de pasar por quirófano, las cámaras del programa que presenta Emma Garcia la acompañaron al hospital, donde el doctor explicó el procedimiento: "A Makoke le hemos hecho un rejuvenecimiento facial para devolver la posición de los tejidos porque tenía un poco de flacidez en la zona el cuello"

La expareja de Kiko Matamoros también ha explicado por qué se decidió a entrar al quirófano: "Lo que me han hecho es cortarme piel desde la oreja hacia abajo, un lifting medio. Siempre me han dicho que es más recomendable ahora, antes de que haya más descuelgue para que la cicatriz sea menos agresiva y la operación menos agresiva también. Quiero estar guapa y ya, más adelante, veré. Yo me veía más arrugas y por qué no hacerlo ahora y no más adelante", cuenta.

Eso sí, no ha mostrado todavía su nueva cara aunque ha prometido hacerlo en exclusiva para el programa la semana que viene, cuando se recupere completamente de la hinchazón. De hecho, la exmodelo ha confesado que tras la operación "no puedo abrir la boca y estoy deforme". Lo que no ha dicho es cuánto le habría costado, pero el coste de estas intervenciones suele superar los 4.000 euros, dependiendo de la clínica.

Los otros retoques estéticos de Makoke

No es la primera vez que Makoke se hace un retoque estético quirúrgico. En el 2019 se operó el pecho para levantarlo y ponerlo en su sitio y, además, ha pasado varias veces por las agujas para mejorar su imagen. Ahora, a sus 53 años, reconoce que una de sus mayores preocupaciones es verse joven y por eso no duda en ponerse en manos expertas. Una de sus últimos retoques fue una rinomodelación con ácido hialurónico y una intervención en los glúteos para levantarlos.

En nuestra galería te enseñamos algunos de sus últimos cambios estéticos.