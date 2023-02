Marta López Álamo es una gran amante del maquillaje. A cualquiera le encantaría adentrarse en su tocador para no dejar de abrir cajones y probar todos los productos que posee. La joven tiene para todos los gustos, desde el make up low cost más de andar por casa, que utiliza cuando le viene en gana, hasta productos de lujo que hacen magia por sí solos. La modelo nos ha descubierto los productos que usa para un 'luxury make up' con un acabado profesional e increíble con el que ha brillado en su último photocall. Te desvelamos punto por punto los productos que ha usado. ¿Queréis saber a cuánto asciende el valor de todos los que ha utilizado en esta ocasión? Aguanta hasta el final para descubrirlo.

Marta ha comenzado aplicándose la crema hidratante de Charlotte´s Magic Cream de Charlotte Tilbury (63 euros) para preparar su rostro. A continuación, ha usado el corrector #FAUXFILTER Luminous Matte de Huda Beauty (29,99 euros) para tapar sus ojeras y darle puntos de luz a su rostro, aunque también lo podemos usar como primer en los párpados, con el fin de que la sombra se adhiera mejor.

El maquillaje de ojos

Para crear un ahumado dorado en sus ojos ha utilizado la Paleta Amazonian Clay Tartelette Toasted de Tarte (49,99 euros), primero ha usado los tonos tierra alrededor del ojo, y le ha dado ese toque metálico aplicando la sombra dorada con glitter de la paleta; con la sombra en color café y un pincel biselado ha creado un eyeliner en sombra en forma de rabillo difuminado, nunca falla. El siguiente paso ha sido darle color a la línea de agua con el lápiz de ojos Endless Silky Eye Pen de Pixi (10,45 euros). Marta confía sus pestañas a la firma francesa Yves Saint Laurent, combinando dos de sus mejores máscaras. Por un lado utiliza la máscara Lash Clash (19,34 euros) y en la segunda capa aplica Volume Effet Faux Cils (19,98 euros)

Marta López Álamo utiliza el contouring antes de la base de maquillaje

Para crear su contouring, la instagramer ha usado el Warm Wishes Effortless Bronzer de Rare Beauty (25,99 euros) en frente, pómulos y mandíbula, para realzar sus facciones. Además, ha utilizado –previamente a la base de maquillaje– un colorete en barra, el modelo Cheeky Tint Blush Stick de Huda Beauty (26,99 euros). La nueva moda en belleza es hacer el contouring usando ambos productos antes de la base, el resultado es mucho mejor, o eso dice la maquilladora de Hailey Bieber. Ahora sí, cuando ha difuminado su contouring, la modelo aplica sobre su piel la base All Hours Foundation Luminous Matte de Yves Saint Laurent (28,90 euros).

En cuanto a sus labios, la novia de Kiko Matamoros utiliza la firma Charlotte Tilbury. Primero, el lápiz perfilador Lip Cheat (23 euros), le sigue el labial Pillow Talk Lipstick de (32 euros) y un brillo de labios con colágeno y un toque de color modelo Walk Of No Shame (32 euros).

Para dejar su piel con un acabado perfecto, la joven utiliza de nuevo un poco de colorete, esta vez el Couture Blush de Yves Saint Laurent (34 euros); los polvos matificantes Airbrush Brightening Flawless Finish de Charlotte Tilbury (45,99 euros); un spray fijador de maquillaje, concretamente, el Airbrush flawless setting de Charlotte Tilbury (32 euros) y dos tipos de polvos sueltos: los de Huda Beauty (21,99 euros) y los Prisme Libre de Givenchy (53,99 euros)

¿A cuánto asciende el precio total de todos los productos utilizados por la influencer? 549,60 euros, euro arriba, euro abajo, dependiendo del vendedor.