Apenas quedan tres semanas para que den comienzo las navidades. Y eso significa que es temporada alta en los centros de belleza y clínicas médico-estéticas. Lo cierto es que en esta época de reencuentros con la familia y los amigos para celebrar las fiestas, nos encanta lucir nuestra mejor cara. Y por eso andamos en busca de tratamientos en cabina que nos permitan presumir de una piel luminosa, joven y sin imperfecciones. Eso sí, por lo general la mayoría de nosotras buscamos protocolos mínimamente invasivos y con resultados casi inmediatos. Y las famosas no iban a ser menos.

Entre las que ya han pisado el acelerador y han puesto el reloj en cuenta atrás se encuentra Lourdes Montes. La diseñadora ha decidido acudir hoy mismo a su clínica estética de confianza para realizarse el tratamiento en el que confía desde hace mucho tiempo para mantener su rostro liso, suave y lleno de luz. ¿Su nombre? Dermapen.

Lourdes Montes se pone a punto para Navidad con el tratamiento top

¿Sabes en qué consiste? Básicamente Dermapen es un dispositivo que consta de microagujas que consiguen estimular el colágeno para, a su vez, rejuvenecer y reafirmar la piel. Esta nueva elastina provoca una mejora de la calidad y de la textura de la dermis, consiguiendo que se vea mucho más lisa, firme y tersa.

«Dermapen es un tratamiento que me hago desde hace años y es de los que mejores resultados me da. Os lo recomiendo una vez al mes. A mi en cada sesión valoran y me aplican el principio activo que necesita en ese momento: ácido hialurónico, colágeno, vitaminas…», explica la mujer de Fran Rivera.

Como decimos, este tratamiento de estética avanzada por el que apuesta Lourdes Montes se realiza gracias a un lápiz con microagujas que van penetrando en diferentes zonas de la piel atacando imperfecciones, arrugas y cicatrices de acné. Gracias a estas pequeñas punciones los diferentes activos van penetrando en las distintas zonas estimulando la regeneración celular, lo cual se traduce en un alisado y rejuvenecimiento de la piel desde la primera sesión.

Los resultados son prácticamente inmediatos, pero van siendo más evidentes pasadas 2 o 3 semanas. Por lo que es un protocolo perfecto para antes de Navidad. ¿Lo mejor? Dermapen no tiene efectos secundarios y solo tiene contraindicaciones en casos muy concretos. Eso si, después del tratamiento se han de tener en cuenta una serie de cuidados a la hora de usar maquillaje y cremas, debiendo además usar protección solar e hidratar bien la piel.

En cuanto a las molestias durante el procedimiento, suelen ser relativamente imperceptibles y tolerables, ya que la penetración de las agujas puede modificarse según las necesidades de cada paciente. El único inconveniente que tiene este tratamiento es que después no se puede tomar el sol, por eso es recomendable realizarlo en invierno, tal y como ha hecho Lourdes Montes.

El tratamiento tiene una duración aproximada de 30 minutos y posteriormente se suele requerir la aplicación de alguna mascarilla o loción calmante. Dermapen se puede aplicar en cualquier parte del cuerpo, aunque donde más se utiliza es en el rostro. Además, está indicado tanto para mujeres como para hombres de cualquier edad que quieran conseguir un efecto rejuvenecedor de la piel o corregir algunas imperfecciones eficazmente. ¿Te animas tú también a probarlo antes de Navidad?