Los ojos son un elemento fundamental a la hora de potenciar tu belleza y convertirte en el centro de todas las miradas. Sin duda, a todas nos encantan las pestañas largas, rizadas y tupidas. Tanto si eres de las que no sales de casa sin máscara de pestañas, como si prefieres lucir un rostro sin maquillaje o con un maquillaje ligero efecto no make up, sabiendo elegir los cosméticos y llegando a cabo algunos trucos de profesionales podrás presumir de unas pestañas de escándalo.

Los expertos de Perfumerías Primor te explican cómo lograr esas pestañas que tanto nos gustan con unos sencillos tips.

Sigue estos pequeños pasos y marcarás la diferencia entre unas corrientes y unas tan espectaculares como las que vemos a las celebrities en las alfombras rojas.

• Riza tus pestañas. Para ello lo mejor es usar un rizador de pestañas siempre y cuando estén húmedas. Te recomendamos hacerlo tras la ducha.

• La máscara será tu mayor aliada. Las hay de muchos tipos, pero lo más importante es usarla correctamente. Para aplicarla usa movimientos zigzagueantes de raíz a puntas. Te recomendamos dejar unos segundos entre capa y capa para que la máscara se fije bien. Para lograr un resultado más profesional y conseguir unas pestañas más largas y gruesas, añade un poco de polvos de talco o translúcidos antes de la segunda capa de máscara.

• Peina, delinea y maquilla. Tras aplicar la máscara usa un cepillo para peinarlas. Así evitarás que quede algún grumo y le darás mayor volumen. Si además delineas la raíz de tus pestañas y maquillas la línea de agua superior tendrás una mirada profunda y con volumen.

• Desmaquíllate correctamente. A la hora de eliminar tu máscara es importante que lo hagas suavemente y usando un desmaquillante adecuado. Opta por los que tienen base de agua o aceites naturales como oliva, almendras o coco para nutrir tus pestañas.

También puedes lucir unas pestañas perfectas sin necesidad de recurrir al maquillaje.

Aún así, no siempre queremos salir a la calle con un maquillaje demasiado sofisticado que incluya máscara de pestañas. Muchas veces preferimos lucir un make up más ligero que simplemente potencie una piel saludable y luminosa de manera natural. Pero esto no quiere decir que no puedas lucir unas pestañas largas y densas.

Hoy en día existen en el mercado los sérums que potencian su crecimiento y las fortalecen.