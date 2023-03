Desde que las prescriptoras de belleza y maquillaje tomaron las riendas de las redes sociales los productos se viralizan mundialmente. En cuanto vemos los increíbles resultados de las novedades tras nuestra pequeña pantalla nos general la imperiosa necesidad de acercarnos a nuestra droguería favorita. Pero si eres de las que vive en una pequeña burbuja y no está al tanto de los must have de esta temporada, te traemos algunos productos que ya son virales y que puedes encontrar en Sephora. Si vas de shopping y te topas con alguno de ellos, no lo dudes hazte con uno, pues a veces tardan meses en reponerlos por su alta demanda.

¿Por dónde tenemos que empezar cualquier maquillaje de ojos? Efectivamente, un buen primer para preparar el párpado para recibir brochazos de pigmento. El modelo Hydro Grip 360° Eye Primer de Milk es uno de los favoritos de las últimas semanas. Esta marca de maquillaje se empezó a popularizar cuando Hailey Bieber desveló que el colorete que usaba era de esta firma, después de eso, cada novedad es un completo éxito. Esta prebase invisible es ideal para fijar cualquier sombra de ojos, está formulada al 93% de productos naturales y el resultado es súper profesional. Tiene un precio de 25,99 euros y se agota cada vez que sale al mercado. ¿Por algo será?

Ficha los productos de maquillaje virales imprescindibles vendidos en Sephora

Pero traemos muchos más. Si eres de las que odia la base de maquillaje y prefiere una buena bb cream o una piel con tono unificado súper natural, tenemos algo para ti. La CC Crème De Centella Asiatica de la firma viral Erborian parece una crema hidratante pero que se adapta al tono de tu piel unificando el color y contiene ligeros destellos para que tu piel se vea iluminada. Tiene un precio de 22,99 euros y te volverá loca para usarla de lunes a domingo.

Si no sabes qué hacer para que tus labios estén siempre hidratados y tengan un color seductor y mágico; si estás buscando una paleta de sombras todoterreno que saque lo mejor de tu mirada o si quieres conocer la máscara de pestañas por las que todas suspiran, desliza para ver la galería. ¡No dudes en hacerte con uno de estos productos!