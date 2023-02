Si quieres ser la más seductora el Día de los Enamorados, no te pierdas estos perfumes que te enseñamos... Son los más románticos y sensuales.

Ya estamos inmersos en el mes del amor y su día más icónico, el 14 de febrero, está a la vuelta de la esquina. Quizá ya tienes pensado un planazo para este día con tu pareja (una cena, una escapada exprés...) e incluso puede que tengas claro tu modelito y tu 'make up', e incluso pensada hasta la manicura, pero si quieres triunfar al 100% no puedes olvidarte de usar un perfume súper especial ese día. Parece una tontería, pero ese pequeño detalle puede darte el toque de sensualidad extra que tanto buscas. Si no sabes cuáles son los perfumes más románticos y especiales para San Valentín, tranquila, nosotras te los vamos a enseñar todos. ¡No te los pierdas!

A todas nos gusta sentir que olemos súper bien y que nos lo digan, por eso elegir un buen perfume acorde a nuestra personalidad es esencial. Hay quien lo usa en su día a día y quien prefiere llevar 'Eau de toilette' a diario y guardar el perfume para ocasiones más especiales. Las dos opciones son válidas, pero no hay ocasión más especial que San Valentín para estrenar uno nuevo. Nosotras te recomendamos que optes por alguno con aromas delicados y atractivos que contengan notas olfativas de vainilla, pachuli, grosella negra, rosas, jazmín... Estas esencias son irresistibles y con ellas es imposible no conquistar.

Los perfumes más románticos para San Valentín

Aplicar un buen perfume tiene su truco. La mayoría suelen ser aptos para todo tipo de pieles, pero... ¿sabes cómo aplicarlos de forma correcta para un triunfo asegurado? Aquí te lo contamos. Lo primero es tener claro que el perfume se aplica sobre la piel y a unos 20 cm de distancia, evitando a toda costa el roce con las prendas de ropa, joyas o bisutería, ya que podría dañarlas. Lo normal es vaporizarla sobre el cuello (uno o dos clicks a cada lado basta), pero si quieres que el olor te dure todo el día, aplícate también un poco sobre las muñecas y detrás de los lóbulos de las orejas, así cuando saludes a alguien quedará impregnado de tu olor.

Hemos investigado cuáles son los aromas más románticos y sensuales y te hemos hecho una selección con los siete perfumes más seductores para que triunfes como nunca en el Día de los Enamorados. Sigue bajando y descúbrelos todos con detalle...