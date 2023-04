Salir de casa 'oliendo a rosas' no es obligatorio, pero sin duda el olor a perfume favorece mucho la personalidad y añade atractivo. Es como un complemento más, pero para los sentidos. Por eso, siempre que nuestras famosas nos hablan de sus aromas favoritos no dudamos en ficharlos para nuestro neceser. Así descubrimos que el perfume favorito de Raquel Bollo también es el de la Reina Letizia o, que Ana Boyer se gasta 200 euros porque usa perfume de alta gama. La hija de Isabel Presyler siempre lleva la exclusiva fragancia 'Bois Marocain' de Tom Ford, con notas amaderadas y también con toques de incienso, ciprés, madera de thuya, pimienta rosa, pachuli y bergamota. Sabemos que, aunque debe oler súper bien, no está al alcance de todos los bolsillos. Por eso, en busca de buenos olores (y baratos) hemos visitado la web de Zara.

La firma de Inditex solo es una de las marcas de ropa que más prendas viraliza, también tiene perfumes con aroma exquisitos a precios de chollo, ya que no llegan a superar los 20 euros. Nos parece una idea fantástica y por eso hoy hemos fichado algunos de sus aromas.

Zara tiene nuevos perfumes con olor a verano que son como un paseo por el mar

Y como sabemos que elegir perfume es algo muy personal, hemos escogido algunos frescos y otros más dulces para que puedas elegir. La idea es desprender buen olor, sin tener que desembolsar grandes cantidades de dinero. Antes de enseñarte el catálogo, vamos a darte algunos consejos muy útiles para que sepas cómo elegir el olor que mejor va contigo. En este sentido, Mari Meskheli, dra. en Farmacia y directora creativa de la firma de cosmética Delfy nos ofrece las mejores claves.

Queremos elegir un perfume de Zara, pero no sabemos por dónde empezar para dar con el adecuado y conseguir que dure en nuestra piel durante horas. Mari nos dice que "normalmente, las pieles blancas tienden a ser secas, por lo que los aceites corporales son escasos, haciendo que la fragancia dure poco tiempo. Las personas de tez muy blanca o rubia, deben aplicarse el perfume varias veces durante el día. A este tipo de personas les convienen los aromas frescos y estimulantes".

De igual manera, "en las personas morenas o de cutis graso, los perfumes perdurarán por mucho más tiempo, pues su química interactúa más intensamente con su fragancia. Los perfumes intensos, florales o cítricos, a base de civeta, tabaco, almizcle, ámbar, incienso y rosas, les acomodan muy bien", ha dicho.

Ahora que tienes todas las claves... es hora de elegir.