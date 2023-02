Los looks beauty más impactantes de los Premios Goya 2023

La alfombra roja de los Premios Goya 2023 nos ha dejado un crisol de tendencias de belleza que no podemos dejar de analizar. Ficha los looks beauty más impactantes de la noche del cine español.

Un buen estilismo siempre tiene que ir acompañado de un maquillaje adecuado y un peinado acorde a las características del look. En la gran noche del cine español siempre vemos despuntar tendencias de belleza que vaticinan el estilo de make up y los cortes que más llevaremos durante esta temporada. De igual manera que con los outfits, unas acertaron y otras patinaron con sus apuestas. Os traemos la selección de los mejores y peores looks beauty de la alfombra roja de los Premios Goya 2023. No te pierdas un detalle, te lo contamos todo a continuación.

La 37ª edición de los Premios Goya ha sido un despliegue de maquillajes favorecedores y peinados de horas de elaboración. Maquilladores y peluqueros personales se han desplazado hasta la capital de Andalucía para ponerle el toque glamuroso a nuestras estrellas favoritas de la gran pantalla. El Palacio de Congresos y Exposiciones FIBES de Sevilla se convirtió hoy en el enclave perfecto para derrochar sombra, contouring, gomina y laca.

Los mejores looks beauty de los Premios Goya 2023

El efecto mojado ha sido uno de las grandes apuestas de peluquería en esta red carpet, tanto en recogidos como en como en melenas sueltas. Los "baby hairs" de estilo arty o pequeños mechones pegados con gomina y laca al rostro creando ondas también son otra de las tendencias que están pisando fuerte esta temporada. Otro de las grandes preferencias de peinado ha sido el corte Bob, por el que han apostado rostros conocidos como Raquel Sánchez Silva, Aura Garrido o María León.

Los labiales a todo color y, sobre todo, el efecto látex y vinilo han sido los grandes reyes de la noche. El acabado mate ha pasado a mejor vida y ahora los labios súper satinados se llevan la palma. Otro de los maquillajes de labios que no dejamos de ver fue el labial perfilado en tonos marrones, ejemplo de ello fue la actriz Belén Cuesta, que llevó unos labios completamente traídos de los 90´s.

