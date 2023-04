¿Cuántas veces has tenido que tirar productos y poner lavadoras porque se te han derramado los cosméticos en la maleta? Muchas, lo sabemos, nos ha pasado a todas, pero, ahora, no hay excusa, a la que le pasa es porque quiere. Desde hace un tiempo, con la llegada de los cosméticos naturales, sólidos y sin plásticos que intentan reducir la huella ambiental, hay una amplia gama de productos para incluir en nuestro neceser de verano de forma segura. Ana Milán, que no se pierde ni una sola novedad de belleza, nos ha mostrado sus artículos imprescindibles que le siguen a todos sus destinos en verano. ¿Quieres conocerlos? Te los descubrimos a continuación y te traemos algunas de nuestras opciones favoritas en esta línea.

Dicen que "para lucir hay que sufrir" y es uno de los principales problemas que tenemos en verano. No nos queda otra que arrastrar la maleta llena de productos sin los que ya no podemos vivir. La actriz que también tiene una vida ajetreada, se niega a viajar sin sus must have de belleza y ha adaptado su formato para prevenir accidentes inesperados. La humorista ha apostado por la firma de cosmética natural Lush para realizar sus últimas compras y se ha ido con una bolsa llenita de productos.

¿Qué productos sólidos se ha comprado Ana Milán para llenar su neceser de verano?

La higiene bucal es súper importante y llevarse la pasta de dientes no es siempre lo más fácil si tienes un vuelo. Por eso, Ana se ha comprado un enjuague bucal en pastillas, concretamente, el Crème de Menthe de Lush con un precio de 10,95 euros; dentífrico sólido de la misma firma que pertenece a la línea Dirty, también con el mismo precio. Por otro lado, se ha comprado los parches "Cucumber" para reducir las bolsas de los ojos, que están completamente agotados en la web y que podréis encontrar en algunas de las tiendas físicas.

Además de todos estos productos, también ha añadido a su carrito un champú y acondicionador sólidos, un jabón desmaquillante, también en pastilla y, lo más novedoso, un perfume sólido que huele de maravilla.

Descubre qué otros productos puedes comprar para incluir en tu maleta de viaje y evitar que los frascos se derramen o se rompan por el camino. ¡Te encantarán!