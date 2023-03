Los errores de maquillaje que hacen los ojos más pequeños

¿Cuál es uno de los deseos que todas tenemos cuando nos ponemos delante del tocador con nuestro arsenal beauty? Pues seguro que, con permiso de unos labios carnosos y con volumen, la respuesta más recurrente es la de unos ojos grandes, profundos y expresivos. Un buen maquillaje hace magia y no es complicado lograr esos ojos deseados si sabes utilizar con maestría el pincel y todos los productos. Aquí estamos para ayudarte y enseñarte con unos sencillos tips.

Te hemos contado cómo utilizar correctamente el rizador para sacar el máximo partido a tus pestañas y también hemos visto que con el eyeliner tus ojos pueden llegar a otra dimensión, pero seguro que también cometes más de un error que hacen que no le saques todo el partido que podrías a tu mirada.

¿Sabías que la cantidad de máscara de pestañas que te aplicas también influye en cómo vas a ver el tamaño de tus ojos? ¿O qué las cejas son totalmente imprescindibles para enmarcar tu mirada y que el resultado final sea perfecto? Solo unos sencillos trucos son suficientes para conseguir que tus ojos no parezcan más pequeños de lo normal, por eso hemos recurrido a la maquilladora profesional Cristina Lobato, quien nos desvela los errores más comunes que cometemos en este sentido.

Los errores que debes evitar en el maquillaje si no quieres que tus ojos se vean más pequeños

1. Maquillar los ojos sin corregir adecuadamente las ojeras. Las ojeras oscuras y poco iluminadas hacen que se vea el ojo más pequeño. Por eso debes utilizar una base de maquillaje para unificar el tono de la piel (ten en cuenta que cuanto más madura deben ser más ligeras y mejor luminosas para que no queden tan marcadas las líneas de expresión y las arrugas.

2. Aplicar exceso de máscara de pestañas también hace que se vean los ojos más pequeños. Es preferible rizar primero con un rizador y maquillar con una máscara que nos defina y alargue, mas que aplicar un exceso de volumen que acabe apelmazando y haciendo, en definitiva, el ojo mucho más pequeño.

3. No maquillar las pestañas también hace los ojos más pequeños. Aunque quieras conseguir el efecto no makeup que está tan de moda (incluso en las alfombras rojas como hizo Sara Sálamo en la pasada gala de los Premios Goya), la máscara siempre es esencial para que tu mirada sea más expresiva.

4. Las cejas son muy importantes para conseguir la armonía del rostro. No depilar las cejas o no maquillarlas adecuadamente definiendo bien el arco de la mirada hace el ojo mucho más pequeño. Además, si la ceja está en línea muy recta se come parte del párpado y hace que el ojo se vea más pequeño.

5. Cuando los ojos son muy pequeños, la maquilladora nos recomienda no llegar con el eyeliner hasta la zona del lagrimal. "Deja limpia la zona del lagrimal. Si es un ojo medio lo que hacemos para que no parezca más pequeño es empezar a maquillar la zona del lagrimal por la línea de agua con un eyeliner en gel, y a medida que vamos subiendo a la zona media del párpado, ya delineamos entre las pestañas y el párpado, de ahí hacia el exterior del ojo", explica Cristina Lobato.

Aplicando estos tips en tus maquillaje de ojos vas a evitar que parezcan más pequeños, algo que todas buscamos evitar cuando nos ponemos delante del espejo