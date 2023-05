El número 1 es uno de nuestros favoritos. La original firma Mid/night 00.00 ha creado un eficaz desodorante en gel que neutraliza los malos olores con un suave aroma a romero y a bergamota que no te dejará indiferente. Esta crema no tarda mucho en secarse tras su aplicación y contiene ácido mandélico que ayuda a deshacerse de las bacterias que producen el mal olor y protege la barrera defensiva de la piel y la microbiota con el prebiótico Deobiome Noni. Además, no deja cercos en la ropa ni mancha tu piel.