Lo sabemos, lleváis semanas pensando en el skin care que haréis para vuestra boda o si vais de invitadas. No es fácil encontrar productos de belleza que tengan un efecto a corto plazo para mejorar la hidratación, la textura, las manchas o las líneas dinámicas de tu piel antes de un evento importante. Cada día, descubrimos nuevos productos, pero ¿en cuáles podemos confiar en un día clave en el que no hay opción a fallar? Te traemos una lista de cosméticos que las novias y las invitadas deberán tener en su neceser antes de la boda para lucir un rostro y una piel deslumbrante. ¡No te lo pierdas!

¿La fiesta de preboda o la despedida de soltera ha causado estragos en tu piel? Ojeras, bolsas, deshidratación, manchas solares o piel apagada son sólo algunos de los principales objetivos que tratar antes de un enlace. Por eso, hoy te descubrimos algunos productos con los que notarás un cambio real en poco tiempo, si la necesidad es acuciante.

Descubre los cosméticos que las novias necesitan el día de su boda

Las ampollas faciales de efecto flash son las más socorridas para este tipo de eventos. Aun así, un buen sérum de vitamina C o ácido hialurónico no pueden faltar antes de una boda. La hidratación tanto facial como corporal es una de las claves para poder lucir natural y con poco maquillaje. Contorno de ojos, beauty drops, parches... cualquier ayuda es poca para fardar de cutis de porcelana. Una buena rutina será el mejor complemento con el que coronar tu look de invitada. Desliza para descubrir en la galería nuestra selección de novedosos productos y hazte con tu favorito.