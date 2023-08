En los meses de verano, el calor difunde los olores con más intensidad. Y nuestro perfume tampoco se libra, ya que se evapora de forma diferente, dejando únicamente las notas de fondo (más pesadas y embriagadoras) en nuestra piel. Pero tranquila, continuar dejando huella al pasar es fácil si tienes en cuenta algunos gestos clave a la hora de vaporizar tu fragancia, especialmente en los días en los que los termómetros se disparan. Toma nota, los expertos de Druni nos han desvelado todas las claves para sacar el máximo partido a nuestros aromas favoritos.

Así es cómo debes aplicar tu perfume ahora si quieres que dure horas y horas

No te pases con la cantidad

En los meses de verano lo ideal es ponerse un poco menos de perfume que durante el resto del año. Y, sobre todo, recuerda pulverizarlo solo a la altura de los puntos de pulso, ya que de esta manera difundirá la estela durante todo el día. Es decir, detrás de las orejas, en las coyunturas de los brazos, a la altura de las muñecas, detrás de las rodillas y en el pecho. "El calor corporal se concentra de manera particular en estas áreas, lo que potencia la proyección del aroma con una mayor intensidad”, nos explica Rosa Roselló, directora de formación de Druni.

El orden correcto marca la diferencia

La sequedad cutánea, tan habitual durante la época estival, absorberá por completo tu fragancia, lo que implica que no podrá desplegar todo su potencial. Por esta razón, es muy recomendable aplicar una capa de crema corporal sobre la piel limpia y seca al salir de la ducha, antes de poner el perfume. Lo ideal es utilizar una loción o crema nutritiva no perfumada, de modo que el aroma del producto hidratante no entre en conflicto con el del perfume. A continuación, rocía la fragancia en los puntos de pulso recomendados que hemos comentado antes. Además de los anteriores, el ombligo es otro de los puntos de especial intensidad en el perfume. ¿El motivo? Es una zona del cuerpo que se calienta rápidamente.

Apuesta por una fragancia acorde a estas fechas

Para asegurarse de que la fragancia dura todo el día pero a la vez su aroma no se hace pesado, los perfumes de verano recurren a notas sutiles, cítricas y florales (como el limón, el pomelo o la naranja), y flores frescas (como la lila, la peonía, la fresia o el jazmín). Además, los perfumistas se decantan por frutas variadas, como la manzana, la pera, el melocotón, las bayas o la piña. Sin olvidar, por supuesto, las notas más sofisticadas de vainilla y coco, que son una verdadera oda a los días de sol y playa. Así que revisa tus perfumes y opta por el que más acorde sea a las altas temperaturas que tenemos ahora.