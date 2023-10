Puede parecer surrealista, pero ha sucedido en la Jura de la Constitución de la Princesa Leonor. Un día histórico en el que la heredera ha apostado por un total white y unos zapatos hechos a medida, no siendo este el único detalle llamativo de su outfit. En la revista SEMANA hemos querido ir más allá y hemos analizado su discreto maquillaje, el cual era según los expertos todo un acierto. Basado en tonos homogéneos y dando protagonismo al color rosa de sus labios, ha lucido una piel perfecta con efecto cara lavada. Quizás por ello, hay otros detalles de su rostro que resultaban más impactantes. Hablamos de sus cejas, que se han basado en el 'lion mane' o lo que es lo mismo el efecto despeinado, una técnica que es tendencia y que se utiliza para proyectar un estilo "desenfadado". Aunque no es la primera vez, lo cierto es que Leonor ha abierto todavía más su mirada y suavizado sus facciones con esta tendencia con la que hay quien se olvida de depilarse las cejas.

Las cejas de la Princesa Leonor, a examen: despeinadas con efecto joven

Los maquilladores cada vez más optan por esta técnica en la que únicamente necesitas un cepillo con el que despeinar el pelo de la ceja hacia arriba o hacia abajo, vello que deberás fijar con gel trasparente para que no se mueva ni un pelo. No es la única de la Familia Real que se decanta por este tipo de make up, de hecho, es habitual ver a la Reina Letizia con las cejas despeinadas, una opción que también se usa para parecer que tus cejas están más pobladas y que se complementa rellenándola con un lápiz del color de tu cabello.

La Princesa Leonor ha optado por una tendencia para potenciar su mirada

Actualmente hay quien se hace el laminado de cejas con el que se intensifica la mirada y que, además, sirve para que este perdure en el tiempo. Clave beauty de la que está al día la Princesa Leonor y que ella prefiere utilizar de manera cauta en sus actos oficiales, pero que ha remarcado más que nunca en un día tan importante para ella como es la ceremonia del juramento. Un 31 de octubre que ni ella ni todos los que le han rodeado podrán olvidar y en el que por supuesto se ha medido al milímetro cada detalle de su look, entre otros, sus cejas.

Lejos de la tendencia de los años 90 en la que se apostaba por una ceja muy marcada y depilada, ahora se llevan las abiertas, juveniles y con toque desenfadado, tal y como hemos comprobado en la última cita de la Princesa Leonor. Aunque no a todo el mundo le sienta bien, nosotros no dudamos en que la hija del Rey Felipe ha dado con la tecla acertada.