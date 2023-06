En la temporada de verano, nuestra piel requiere una hidratación especial para mantenerse suave y radiante. La exposición solar prolongada, el cloro y el salitre pueden provocar que nuestra piel esté especialmente seca. Es aquí donde la leche corporal se convierte en un aliado indispensable. ¿Qué hace exactamente la leche corporal y por qué es tan importante en nuestra rutina de cuidado? Sigue leyendo para descubrir todo lo que necesitas saber sobre este producto estrella. Las amantes de las cremas ligeras, frescas y arómaticas se volverán adictas a nuestra selección de productos.

Sabemos que muchas odiáis esa sensación pegajosa que dejan las cremas hidratantes demasiado densas en la piel que no nos permite vestirnos hasta que no nos hemos 'secado' por completo. La leche corporal es una crema hidratante ligera y de rápida absorción diseñada para nutrir y suavizar la piel del cuerpo. Su fórmula, generalmente a base de agua y aceites emolientes, permite una aplicación suave y sutil. ¡Se absorbe mucho antes, por lo que no mancharás tus vestidos, ni te quedarás pegada!

Leche corporal: el imprescindible de verano para vestirse a toda prisa

La mejor manera de aprovechar al máximo los beneficios de la leche corporal es aplicarla después de la ducha o el baño, cuando la piel aún está ligeramente húmeda. Esto permite que los ingredientes hidratantes se absorban mejor y retengan la humedad, proporcionando una hidratación más duradera.

La diferencia entre el body milk y la loción corporal radica principalmente en su consistencia y textura. El body milk tiende a tener una textura más cremosa y densa, ideal para pieles más secas o deshidratadas, mientras que la loción corporal es más ligera y fluida, perfecta para pieles normales o para usar en climas más cálidos.

La leche corporal también ofrece otros beneficios para el cuidado de la piel durante el verano. Algunas fórmulas de contienen ingredientes especiales como extractos de frutas o vitaminas, que ayudan a revitalizar y nutrir la piel. Estas propiedades adicionales pueden ayudar a combatir los efectos negativos del sol, como la sequedad y la pérdida de elasticidad. Además, la leche corporal a menudo presenta una fragancia suave y agradable, que deja una sensación refrescante en la piel y puede ser una opción perfecta para aquellas que prefieren perfumes sutiles en lugar de fragancias abrumadoras.