Nos encantan las nuevas generaciones de 'influencers' porque nos descubren los mejores tratamientos de belleza para la piel del rostro y del cuerpo. Dos de ellas son Laura Matamoros y Alba Díaz. Las dos nos enseñan a diario los productos que aplican en su piel y los beneficios que les puedes aportar. Es precisamente por eso que normalmente nos suelen aconsejar los cosméticos más codiciados del momento. Sin embargo, siempre rompen una lanza a favor de la belleza natural y del movimiento 'body positive'.

Tanto Laura como Alba reconocen tener celulitis. Al igual que nosotras. Y es que la Academia Española de Dermatología y Venereología (AEDV) cuenta que esta alteración de la superficie de la piel que afecta a entre el 85% y el 98% de las mujeres. Suele aparecer en la adolescencia y hay muchos grados, pero es muy común y no debemos avergonzarnos. Y es que aunque tener estrías, flacidez o celulitis nos puede llegar a acomplejar, no tiene nada de malo. No obstante, acabar con la grasa localidad, minimizar la piel de naranja y decir adiós a la retención de líquidos es posible.

Lo primero y más importante que debemos hacer es llevar un estilo de vida sano. Por otro lado, entre los remedios contra la celulitis también se encuentran las cremas corporales y los aceites esenciales. En este sentido, uno de los cosméticos que acabamos de conocer, y uno de los más buscados por las famosas, es el aceite de Abedul que usan Laura y Alba.

Laura Matamoros y Alba Díaz usan el mismo aceite con acción anticelulítica y reductora

Laura y Alba no duda en usar sus redes sociales para mandar mensajes de amor propio, mientras presumen con orgullo sus curvas y muestra cómo combina su vida sana con productos cosméticos de buen calidad, que les ayudan a activar el metabolismo de la piel y facilita la circulación de líquidos.

Hoy hemos descubierto que ambas usan el mismo tratamiento intensivo con doble acción reductora y reafirmante. No referimos a el aceite de Abedul de Weleda, que combina extractos biológicos de hojas jóvenes de Abedul, de Romero y de Rusco y que sorprende por sus resultados desde la primera aplicación. Dicen las jóvenes que después de probarlo, entiende las razones de su éxito. Porque, si bien, no es el único tratamiento reafirmar y reducir, es cierto que su fórmula con Germen de Trigo, Aceite de Hueso de Albaricoque y Jojoba nutren, alisan y tonifican la piel.

Se puede aplicar en todas las zonas de tu cuerpo como el abdomen, las piernas, los glúteos, los brazos, las cartucheras, los flancos para ayudar a mejorar todo el cuerpo. Para que funcione hay que aplicarlo dos veces al día, mañana y noche, utilizando la cup tal y como hace la hija de Kiko Matamoros.

Dicen que su punto fuerte es su efecto reductor de muslo, que consigue disminuir hasta 3,6 centímetros después de 28 días. ¡Nosotras vamos a probarlo! Además en Druni lo puedes encontrar por menos de 20 euros.