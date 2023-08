Laura Matamoros nos ha dado un consejo infalible para conseguir que nuestro maquillaje aguante toda la noche, o todo el día. No queremos que nuestro make up se arruine con el paso de las horas y hemos tomado nota de su truco para estar perfectas durante más tiempo y y conseguir un rostro jugoso y lleno de luz.

El paso más importante para que nuestro maquillaje se conserve intacto durante horas, es aplicarlo sobre la piel perfectamente limpia. Este paso es fundamental: si no has eliminado los restos de suciedad y de otros productos de tu rostro, echarás a perder el nuevo make up. Así que no olvides limpiarte bien la cara, exfoliarla al menos dos veces por semana, emplear un buen tónico y una crema hidratante acorde con tu tez: por ejemplo, en gel si tienes el cutis con tendencia a la grasa y bien espesa si tienes la piel seca.

Una vez aplicada la crema hidratante, dejamos actuar un par de minutos, y sobreponemos la base de nuestro maquillaje. ¡Ojo! A la hora de poner el maquillaje no debemos pasarnos con el número de capas. Existen la falsa creencia de que a más maquillaje más duración, pero no es así.

A continuación, dejamos pasar otro par de minutos y aplicamos los polvos con ayuda de una brocha para matificar las zonas que más brillan y disimular el poro. Existen en el mercado bases "de larga duración", con texturas muy ligeras que destacan por tener una durabilidad de más de 8 horas; muchos son resistes al agua, a roces y ayuda a la piel a transpirar con normalidad. Y ahora sí, te revelamos el producto favorito de la joven y con el que consigue marcar bien el make up.

El producto estrella de Laura Matamoros para un maquillaje duradero: el fijador

Y la joya de la corona a la que Laura Matamoros recurre siempre para una duración extra es el fijador y, según dice, le funciona muy bien. El que ella utiliza mejora la duración del maquillaje hasta 12 horas, hidrata, está dermatológica y oftalmológicamente testado y es no comedogénico, -es decir, está creado para evitar el exceso de producción de sebo y no obstruir los poros-.

COMPRAR FIJADOR

Es de MAC Cosmetics, se conoce como 'Prep + Prime Fix+ Natural' y tiene un precio de 21 euros. El secreto para aplicarlo de forma correcta está en pulverizar al aire y luego ponerte debajo para que las partículas se fijen a tu rostro. Y, ¡voilá! tu maquillaje estará intacto durante horas.