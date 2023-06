El radical cambio de look de Laura Matamoros para arrancar el verano

Sabemos que a Laura Matamoros no le da miedo cambiar de look. A lo largo de su flamante carrera como 'influencer' la hemos visto llevar diferentes estilos capilares, desde mechas rubias platino o tintes en colores más castaños y oscuros. La hija de Kiko Matamoros deja claro que los giros de imagen son uno de sus puntos fuertes y, de nuevo, lo ha demostrando a través de una apuesta nueva que nos parece que le queda espectacular.

Desde hace meses, tras mucho tiempo sin cambiar, Laura aparece feliz para dar la bienvenida al verano con su media melena de siempre, pero saneada, eso sí. Pero, a pesar de que no se ha atrevido a cortar demasiado su pelo, sí ha cambiado el color. Parece que los tonos rojizos han hecho mella en la joven que, ahora, lo lleva con mucho estilo. "¿Os esperabais que me atreviese a este cambio? ¡ No puedo estar más feliz!", ha escrito junto a varias fotografías donde la vemos lucir melenaza.

Laura Matamoros se atreve con el tono cobrizo, uno de los que más favorecen para verano