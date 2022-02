Con muchos nervios y dudas. Así llegaba Laura Matamoros a su salón de confianza para hacerse un cambio de look. Tras ser madre por segunda vez el pasado 27 de diciembre, la influencer ha retomado su intenso ritmo de trabajo de siempre. Además, también ha comenzado con su entrenador personal para conseguir quitarse esos kilos demás que todavía no ha logrado eliminar tras dar a luz… Y ahora une una nueva imagen. ¿Qué mejor que dar la bienvenida a la nueva temporada con un cambio? Mínimo o radical, siempre nos levanta el ánimo vernos ante el espejo algo diferentes.

Desde su casa y ya con el bolso al hombro para salir hacia la peluquería, Laura Matamoros aseguraba a su millón de seguidores: «Estoy bastante nerviosa, la verdad, porque no sé qué hacerme. Estoy pensando en cambiarme el color del pelo, estoy pensando en pelirrojo, que ahora se lleva bastante, o aclarármelo o cortarme la media melena otra vez por encima del hombro… Tengo muchas dudas». Laura confesaba a sus seguidores que no tenía nada claro qué hacer con su melena, pero lo que sí sabía es que necesitaba un un nuevo look. ¿Se atrevió con un cambio radical o se mostró más comedida optando por algo más sutil? Aquí te damos la respuesta.

El cambio de look que necesitaba Laura Matamoros

Al final, Laura se cortó su melena, que ya le caía varios centímetros por debajo del hombro. Pero no solo eso, también se atrevió con unos reflejos rubios que le aportan juventud y le añaden luz a su rostro.

Además de por un favorecedor cambio, la elección de la influencer también tiene que ver con la necesidad de sanear el cabello, todavía más en su caso, ya que después del parto se produce una aceleración en la caída del pelo. Por ello, también ha aprovechado su visita a la peluquería para ponerse vitaminas.

No demasiado atrevida con los cambios

Desde que saltó a la fama por su participación en ‘Gran Hermano Vip’ hace ya seis años, hemos ido viendo la evolución en el estilo de Laura Matamoros, aunque nunca se ha atrevido con cambios demasiado rompedores. Siguiendo la moda, hizo un cambio en su larga melena, dejándolo en una clásica media melena rozando los hombros y ha ido variando el color con las mechas balayage, más o menos rubias.

En cambio, sí se ha atrevido más con los peinados. La hemos visto con diferentes recogidos, con su melena ondulada al más puro estilo de las divas hollywoodienses de los años 50, con la melena totalmente lisa o el peinado wet. Y siempre espectacular.

Ahora Laura comienza la primavera con un nuevo cambio, y no podemos otra cosa que aplaudirlo porque está guapísima.