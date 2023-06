¿Anhelas unos labios voluminosos y un poco más gruesos, pero no quieres pasar por la aguja del médico estético? Sabemos que la moda de los labios carnosos y las inyecciones de ácido hialurónico están popularizándose demasiado. No obstante, hay muchas que prefieren abstenerse de pasar por la camilla y atenerse a productos no invasivos y más naturales. Si es tu caso, hoy, Laura Escanes nos ha dado un truco de belleza para obtener unos labios más gruesos con una novedad de una firma que está triunfando en redes: un plumper formulado al 100% de ingredientes naturales.

La influencer cuida mucho su maquillaje, además siempre le dedica especial cuidado a sus labios. Todas conocemos el truco del 'overlip', es decir, perfilar los labios saliéndose un poco de la línea natural que define nuestra boca para que parezcan más grandes. Pero ¿y si a este truco le agregamos un plumper o voluminizador? Esto es justo lo que nos ha revelado la instagramer. La joven utiliza, en primer lugar, un perfilador rosa quemado y para darle un aspecto más grueso a sus labios, se aplica un plumper de ácido hialurónico.

El plumper de Laura Escanes es de una firma de cosmética natural

La expareja de Risto Mejide confía habitualmente en Freshly Cosmetics, una marca tarraconense que está en plena expansión y que cada día tiene más adeptas. Además de colaborar con ellos habitualmente, la joven confía plenamente en sus productos y esta vez lo ha dicho claro: "Es nuevo lanzamiento de Freshly Cosmetics y me tiene enamorada".

El producto no es otro que Hyaluronic Lip Volumiser, con él lograrás decir adiós a los pinchazos y a la irritación al conseguir unos labios más seductores y atractivos. Este voluminizador labial ha sido diseñado para ofrecerte resultados sorprendentes sin recurrir a activos agresivos. ¿Lo mejor? Suaviza y mejora la apariencia de tus labios de forma inmediata y segura.

Una de las características destacadas de este labial es su capacidad para restaurar y proteger la barrera cutánea de los labios. Además de aportar volumen, la fórmula está enriquecida con ácido hialurónico vegano hidrolizado que hidrata en profundidad, rellena las arrugas y tensa la piel de los labios, otorgándoles una apariencia rejuvenecida. ¡Se acabó el código de barras! Este plumper está disponible en la página oficial de la marca a un precio de 18,71 euros.

Por si era poco, esta novedad mejora la microcirculación, potenciando el color natural de los labios para obtener un aspecto vibrante y radiante. Si os estáis preguntando si este producto pica demasiado, te diremos que con este labial sentirás un ligero cosquilleo picante, pero completamente soportable, es, incluso, placentero.