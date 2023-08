Laura Escanes se ha vuelto pelirroja y su cambio de look nos encanta

Amiga, el pelirrojo está arrasando desde hace algún tiempo. Este color de pelo es de lo que más están de moda últimamente y famosas de la televisión, actrices, influencers... se atreven con este tono de cabello rojizo que derrocha mucha sensualidad. La última en sumarse a la lista ha sido Laura Escanes.

La joven ha dado un giro a su imagen y el resultado es sobresaliente. Sin duda, está radiante y aunque luce una melena lisa impecable, no podemos esperar a verla con recogidos. La ex de Risto Mejide es muy es muy camaleónica y aunque estemos acostumbrados a su dulce melena rubia o a su cabello oscuro, no es la primera vez que se atreve con la melena cobriza. ¡Le queda fantástico!

Eso sí, como no es pelirroja natural debe cuidar mucho su pelo con productos protectores para evitar que se degrade el color, ya que los pigmentos rojizos se van más fácilmente. De hecho, si es verano, lo mejor es evitar las piscinas sobre todo al principio, porque el cloro lo estropea mucho.

Laura Escanes lo cuenta todo sobre su cambio de look

Hay veces que los cambios de look nos dan miedo, pero Laura Escanes es de las chicas que se atreven con todo, y es que ella misma ha comentado en redes que le encanta experimentar con su melena. "Ayer me fui hacer la keratina en mi peluquería 'Blondie' y al hacérmelo se me ha alterado el color y me ha salido el color cobrizo que llevé el año pasado. Pues bien... ¡Soy pelirroja!. No me he hecho ningún matiz ni nada, la intención es hacerlo la semana que viene y ver si me quedo así, o prefiero ponerme el pelo más castaño". Todo lo que podemos decir es que no le puede sentar mejor.

La joven ha compartido su nueva imagen y nos ha dejado con la boca abierta porque está guapísima. El corte de pelo que lleva también nos parece un auténtico acierto y es que este tipo de media melena nos sientan bien a todas, independientemente de si tu melena es lisa, ondulada o rizada, porque tiene la gran capacidad de adaptarse a la forma de cada una. Además de que aporta ese toque desenfadado que nos encanta.

Pero, más allá de que el pelo cobrizo es tendencia, lo cierto, es que sienta mejor a las pieles y ojos claros, pero también favorece a los rostros oscuros. Según los expertos coloristas, los anaranjados son ideales para pieles pálidas y ojos verdes, y los rojos fuertes están más pensados para rostros bronceados. La cuestión es ponerte en manos de profesionales para ver cuál encaja mejor contigo.