Cristina Pedroche es una de las presentadoras españolas con más repercusión en redes sociales. De hecho, ha logrado que las cejas gruesas y anchas estén nuevamente de moda. Aunque no es la única en lucirlas, sí es la responsable de llevarlas en su versión más extrema. Y es que, Cristina ha hecho de las cejas XXL su marca personal.

Ella misma ha confesado que se ha sometido a un 'brow up', un tratamiento que también es conocido como el laminado de cejas, que consiste en alisar, fijar y peinar la ceja dando un efecto 'glow' muy llamativo. El resultado, tal y como vemos en la colaboradora televisión, son unas cejas mucho más abundantes y pulidas. Pero, pese a ser una técnica muy en boga hoy en día, y que también llevan otras famosas como Alexia Rivas o Virginia Troconis, las de Pedroche tienen una peculiaridad: son súper anchas. Son tan explosivas que se han convertido polémica por parte de sus seguidores y ‘haters’.

“Estas cejas son un horror", "¿cómo te pueden gustar ?", "son muy gordas, no?", son algunos de los comentarios que ha estado recibiendo en los últimos meses. Ella, ajena a las críticas, está feliz con su imagen, y por eso aprovechó el tirón mediático para explicar a sus fans que a ella las cejas finas no le gustan y decidió dejar de depilárselas hace algún tiempo.

Las cejas gruesas enmarcan el rostro, potencian la mirada y dan la sensación de rasgos más fuertes. Si te atreves con este diseño, te mostramos cómo le quedan a ella y qué dicen los maquilladores expertos que aplauden este estilo.

¿Qué opinan los maquilladores expertos de las cejas de Cristina Pedroche?

Cristina es ahora mismo el máximo exponente de las cejas XXL que tan de moda se han puesto en los últimos años. Claudio Sarabia, facialista de Cosméticos Eficaces.com, nos cuenta que en un mundo dominado por las cejas alas de gaviota, finas y definidas, "las de Pedroche están diseñadas para arrasar". Sin embargo, no es la única celebridad que ha llevado al extremo esta tendencia ya que, según nos recuerda el experto, las cejas voluminosas de Cara Delevingne siempre han sido muy populares en el mundo beauty.

Como os comentábamos, Cristina lleva hecho un laminado de cejas. Pero, ¿qué es exactamente? "Se trata de un tratamiento semi-permanente que se aplica sobre el vello de la ceja y consigue un efecto de ceja “peinada” hacia arriba, alisando el pelo más rebelde y fijando la forma deseada. Junto con una coloración de la misma mediante tintes, pomadas o pinceles, que aportan un acabado de lo más salvaje", explica Claudio.

Una de sus grandes ventajas es que no requiere de mucho tiempo porque su puesta a punto dura alrededor de 45 minutos. ¿Lo mejor? El efecto dura de 4 y 8 semanas, en función del grosor y calidad del pelo.

Pero, antes de conseguir el efecto deseado, Cristina tuvo que pasar por proceso previo que ella mismo explicó: "No llevo la micropigmentación ni nada, solo las he dejado crecer y asalvajarse", aunque sí reconoce que, de vez en cuando, también rellena los huecos con lápiz cuando se maquilla, para hacer aún más potente el grosor". Además de no pasar desapercibida, es una tendencia que según nos señala Gerard, maquillador y experto en laminación de cejas de Ma Belle Salón, "es la mejor opción para realzar la mirada y el párpado dando un acabado Wild".