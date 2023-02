Las manicuras virales que más se piden en los salones de belleza

El refranero español dice que los ojos son el espejo del alma, pero nosotras creemos que las manos son la verdadera representación de quienes somos. Hoy la manicura se ha convertido en un sello tan personal como nuestro peinado o nuestro maquillaje, nos dice quiénes somos, lo que nos gusta y la forma en la que nos queremos mostrar al mundo. Desde unas uñas cortas y redondeadas a largas y puntiagudas, nuestras manos no paran de emitir mensajes sobre nosotras. Lo que está claro es que una manicura cuidada es un complemento más en nuestro estilismo del día a día. Pero entre todas las opciones de manicuras más virales del momento nosotras te traemos las que más estamos viendo para que puedas estar -como siempre- a la última.

Entre las manicuras que se encuentran actualmente en absoluta tendencia destacan las Milky Nails o uñas 'lechosas'. Esta manicura se caracteriza por sus colores nudes que tienden hacia colores blanquecinos. Estas uñas destacan por su versatilidad y su facilidad para combinarlas con cualquier look. Consideradas la nueva manicura francesa, arrasa entre nuestras celebrities favoritas y es la opción perfecta para un acabado natural, limpio y elegante para el día a día.

Las Milky Nails son consideradas como la nueva 'manicura francesa' entre las manicuras virales del momento

Las uñas nude siguen con nosotras una temporada más. Las encontramos en tonos un poco más saturados que las Milky Nails y están ya instauradas como la opción elegante y atemporal que arrasa a su paso. Son sencillas, discretas, pero siempre un acierto para lucir unas manos cuidadas y femeninas.

Las uñas metalizadas vienen muy fuertes este 2023 y es que la locura de los brillos metalizados no dejan indiferente a nadie. Si quieres una manicura más atrevida y atraer todas las miradas hacia tus manos tienes que probarlas. Este cromado de uñas no solo juega con los tonos si no también con la luz. Sus reflejos y texturas son una autentica preciosidad y elevarán cualquier look más básico. Si tienes prendas más clásicas en tu armario prueba con esta manicura para darle un toque diferente a tu imagen.

Las uñas mate son otra buena opción si lo que te gusta es jugar con los colores. La opción perfecta para hacer un contraste en tus manos y jugar con los colores pastel que serán tendencia esta temporada. Uñas sin brillo, pero muy divertidas y juveniles que prometen aportar un toque de color tu día a día.

Por último, las uñas con diseños siguen siendo una opción divertida para aquellas que quieran explorar ese lado más artístico y es que las uñas son –literalmente- un lienzo en blanco en el que poder plasmar lo que tú quieras. Jugar con ellas y atreverse a dar un toque personal es lo que te diferenciará y hará que tus manos hablen un poco más de ti.

¿Sigues indecisa? Inspírate a continuación con las fotografías que te dejamos en la galería y descubre lo que tendremos entre manos este 2023.