Las gotas bronceadoras para uso facial con las que conseguirás un rostro moreno y natural

Si tienes una boda dentro de dos días y no te ha dado tiempo a broncear tu rostro durante las últimas vacaciones, te traemos una selección de productos que no puedes dejar pasar para lucir una tez morena y natural. Lo sabemos, utilizar un bronzer o unos polvos bronceadores no es siempre una buena opción si lo que quieres es que tu piel luzca jugosa y sin productos. Por eso, desde hace unos años surgieron los autobronceadores faciales en forma de sérum y lo cierto es que cumplen lo que prometen. Hoy en nuestra sección de belleza, te desvelamos nuestra lista de gotas bronceadoras favoritas para un moreno que, te lo prometemos, parece de verdad.

Las que pasan del blanco al rosa y del rosa al blanco cada verano están de enhorabuena, por una vez en vuestra vida os vais a ver con un bronceado natural con el que parecerá que estáis recién llegadas de Hawai. Un toquecito de color siempre le da a nuestra piel un aspecto mucho más saludable y ya no hace falta exponerse al sol. Sabemos bien que a cierta edad algunas se niegan rotundamente a tostarse bajo el sol por miedo al fotoenvejecimiento, y no les falta razón, pues casi sale más a cuenta usar autobronceadores que conseguir en una semana un bronceado natural y, de regalo, unas arruguitas y manchas nuevas.

Incluye unas gotas bronceadoras en tu crema hidratante todas las mañanas

¿Cómo se usan las gotas bronceadoras? Muy sencillo. Lo primero que debes hacer en tu morning routine es lavar tu cara para eliminar la suciedad y el exceso de grasa para preparar tu piel para aplicar el producto. A continuación, cogemos una nuez de crema hidratante y le echamos un par de gotas bronceadoras, lo mezclamos bien y la aplicamos directamente en el rostro dando un pequeño masaje. Es muy recomendable extender la crema de manera uniforme para que quede un tono equilibrado en todo el rostro.

Muchas de estas gotas funcionan de manera paulatina, aunque el resultado es instantáneo, su color puede ir aumentando si aplicamos más a lo largo del día. Lo mejor es que no dejan manchas en la piel y os encantarán si amáis el bronceado dorado. Descubre nuestra selección en la galería ¿te atreves?