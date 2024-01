Las famosas a examen tras pasar por el bisturí: las bien y mal operadas

En los últimos años las celebrities han demostrado que no le tienen miedo a los cambios de imagen, sobre todo aquellos referidos a la medicina estética. Si antes las famosas se no se atrevían a contar en público sus retoques y siempre apostaban por la discreción, ahora están a la orden del día. Los cambios en la nariz se han convertido en el favorito de la temporada, pero también las hay que apuestan por aumentarse el pecho y las que asumen haber pasado por el quirófano en varias ocasiones como Rocio Flores, que ha ido transformando su cuerpo durante los últimos años.

Y no solo las operaciones estéticas son las protagonistas. Las caras más famosas han elevado los pinchazos de bótox y ácido hiaurónico a la categoría de cambio estético imprescindible. Ahí está Laura Escanes para confirmarlo, con su mirada infalible después de confesar que se ha quitado las ojeras para estilizar su rostro. O Carmen Lomana, que no ha dudado en admitir que se ha retocado los labios para sumar grosor a los mismos y apostar por una boca jugosa y bien definida.

No nos olvidamos de las operaciones que no salen tan bien (ni de los desastres estéticos). Son bastantes las famosas que se han estropeado la cara. Desde Donatella Versace a Renée Zellweger. Ellas se han convertido en el ejemplo perfecto de lo que NO hay que hacer a hora de pasar por el quirófano. ¿Quieres ver algunos de estos cambios? Te los enseñamos.

Tamara Gorro y su nueva nariz

Una rinoplastia ha cambiado por completo la cara de Tamara Gorro. La colaboradora se ha sometido a dicha intervención quirúrgica porque tenía el tabique desviado, un problema que había ido a peor con el paso del tiempo, dificultando su respiración.

Ella misma se encargaba de desvelar este cambio a través de Instagram, lo que rápidamente llenaba su tablón de comentarios resaltando los buenos resultados. Admite, contenta, que no le ha cambiado la expresión del rostro. "Evidentemente hay un ligero cambio, pero me sigo viendo yo, y una nariz (para mí) preciosa".

La nueva cara de Makoke

Makoke se ha sometido este año a un rejuvenecimiento facial para devolver la posición de los tejidos en la cara y también en la zona del cuello. Una intervención de cuatro horas, bajo anestesia general, que ronda los 4.000 euros. "Lo que me han hecho es cortarme piel desde la oreja hacia abajo, un lifting medio".

"Siempre me han dicho que es más recomendable ahora, antes de que haya más descuelgue para que la cicatriz sea menos agresiva y la operación menos agresiva. Quiero estar guapa y ya, más adelante, veré. Yo me veía más arrugas y por qué no hacerlo ahora y no más adelante", contaba recientemente.

Rocío Flores y su segunda operación de pecho

Rocio Flores continúa con el proceso de metamorfosis que empezó cuando salió del reality de Telecinco, Supervivientes. Sabemos que este año ha vuelto ha pasado por el quirófano para recostarse el pecho por segunda vez. Una intervención que por primera vez se realizó a comienzos del 2022, tras perder mucho peso. Ahora la joven se ha hecho una mastopexia. Se trata de una operación que consiste en levantar y mejorar el aspecto de las mamas caídas y flácidas. El procedimiento consiste en retirar el exceso de piel y reorganizar el tejido mamario.

Tras la cirugía, la nieta de Rocío Jurado, que no tiene miedo a los cambios, pasó a mostrar en público los resultados. Pero no es su única operación, en 2022 se hizo una lipoescultura para eliminar grasa localizada en diferentes partes de su cuerpo.

La reducción de pecho de María Pombo

María Pombo siempre ha confesado que ha pasado por varias operaciones de nariz para mejorar su aspecto. Satisfecha con los resultados, la influencer ha vuelto a recurrir a la cirugía estética, esta vez, para reducir el tamaño de su pecho. María confesó tras el nacimiento de su hijo Martín le dolía mucho la espalda por el peso. Fue por los mismos motivos que se redujo el pecho también Laura Matamoros, hace unos años.

Después de la intervención, la pequeña de las Pombo, no duda en presumir de busco nuevo.

Carmen Lomana confiesa que se hidrata los labios con ácido hialurónico

Hace pocos meses, Carmen Lomana, pasaba por las manos de su medico estético para hidratar sus labios con infiltraciones de ácido hialurónico. Al mismo tiempo cuando se realiza una hidratación labial se eliminan las arrugas finas que aparecen en la zona y se potencia el contorno de los labios, pero sin aumentar el grosor de los mismos. Se realiza a través de microinfiltraciones de ácido hialurónico en puntos estratégicos de los labios y se puede aplicar en el labio superior o en el inferior o, en ambos. Este proceso puede durar entre seis meses, nueve meses o incluso más de un año, depende del producto, del estilo de vida o de la capacidad de reabsorción de cada paciente.

La socialité reconoce que una o dos veces al año acude a su clínica de confianza para realizarse la hidratación de labios. Su objetivo, es conseguir un resultado sutil y no cambiar la expresión de su cara. "Me mantengo los labios muy hidratados con ácido hilaurónico, porque con la sequedad van perdiendo volumen. Pero mucho cuidado con pasarse con el tamaño para parecer Kim Basinger", confiesa.

El rostro de Donatella Versace luce completamente irreconocible

Donatella Versace, la famosa diseñadora y vicepresidenta del grupo Versace, ha sido abierta y honesta sobre sus cirugías estéticas a lo largo de los años.

Ha admitido públicamente haberse sometido a varios procedimientos cosméticos, incluyendo cirugías plásticas faciales. Desde la rinoplastia, hasta el bótox por toda la cara: el resultado es casi irreconocible.