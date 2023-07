Presumir de la piel firme, brillante y sin una arruga es el objetivo de muchas de nosotras a la hora de buscar los mejores cosméticos. Tener la piel como la de un bebé no es tan fácil como parece, pero, son muchas las celebridades que día tras día nos dicen qué hacen para lograr una tez perfecta, haciendo que conozcamos muchos de sus secretos de belleza. Si bien es cierto que la genética juega un papel importante, también los buenos hábitos, que incluyen una alimentación sana, buen descanso y un cuidado diario con productos de buena calidad. Helen Lindes, además sigue un ritual que le ayuda a estar siempre impecable. Y, ¿sabes qué? Se lo hemos copiado.

El secreto de la modelo está en la hidratación. No hay más. Para mantener la piel sana es necesario usar crema hidratante, tanto de noche como de día, que potencie la luminosidad desde el interior. Ella misma lo ha reconocido: "¿Sabéis que no puede faltar en mi rutina? Las nuevas cremas de Hydra-Essentiels de Clarins. Un auténtico plus de hidratación que deja mi piel jugosa". ¡Vamos a descubrir sus propiedades!

Helen Lindes y las dos cremas faciales que no pueden faltar en su rutina de skincare básica

Dos de los pasos más importantes son la elección de cremas para el día y la noche. En este sentido, la que nos propone tiene mucho beneficios. Se trata de Hydra-Essentiel crema de día con factor SPF15, esta crema, enriquecida con extracto de kalanchoe bio y extracto de flor de las nieves bio, hidrata intensamente y rellena con efecto inmediato y a largo plazo en todos los niveles de la piel, a la vez que la protege de los rayos UV y los radicales libres. Una buena hidratación es vital para tener la piel cuidada, sana y joven. Tiene un precio de 30,74 euros en la web de Druni.

¿Y para la noche? Hydra-Essentiel Crema de Noche que prometa una triple acción hidratante y redensificante. La puedes comprar por 31,90 euros.

¿Lo mejor? Ambas tienen una textura untuosa y nutritiva y no grasa que colma la piel de confort. Un sencillo gesto que cualquiera podemos seguir a diario y que parece dar buenos resultados. Solo hay que ver lo lisa que tiene Helen su piel.