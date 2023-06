¡El verano ha llegado y es el momento perfecto para lucir un maquillaje ligero y fresco que resalte la belleza natural de tu rostro! Olvídate de las bases pesadas y opta por productos que te brinden una cobertura sutil pero efectiva, y que te permitan lucir radiante y natural bajo el sol abrasador. En este artículo, te guiaremos a través de las mejores opciones en bases de maquillaje ligero para este verano, desde las cremas hidratantes con color y las BB cream, hasta los maquillajes ligeros con protector solar. Prepárate para descubrir los secretos para lograr un rostro impecable y un maquillaje sin esfuerzo que te acompañará durante toda la temporada estival. Además, hemos hecho una selección de los productos que no pueden faltar en tu neceser este verano.

Cremas hidratantes con color:

Si buscas una alternativa ligera a la base de maquillaje tradicional, las cremas hidratantes con color son tu mejor opción. Estas fórmulas multifuncionales ofrecen hidratación intensa y un toque de color para unificar el tono de tu piel de manera natural.¿Nuestra favorita? Sin ninguna duda, la crema hidratante con color Glowish Multidew de Huda Beauty. ¡Lucirás una piel fresca y radiante en cuestión de segundos!

¿Qué bases de maquillaje ligeras nos interesan este verano?

BB cream:

Las BB creams son una apuesta segura para el verano y se han convertido en las favoritas de las amantes de los maquillajes naturales con efecto 'buena cara'. Son conocidas por su capacidad para hidratar, proteger y proporcionar una cobertura ligera pero efectiva. Además, muchas BB creams están enriquecidas con ingredientes beneficiosos para la piel, como vitaminas y antioxidantes. La bb cream Black Rose de Nam Cosmetics se adaptan a diferentes tonos de piel y necesidades con su amplia gama.

Bases de maquillaje ligeras:

No podemos hablar de maquillaje ligero para el verano sin mencionar la importancia de la protección solar. Opta por maquillajes ligeros que contengan un factor de protección solar (SPF) para mantener tu piel a salvo de los dañinos rayos UVA y UVB. Milk Makeup con su Sunshine Skin Tint SPF 30 ofrece un maquillaje ligero con SPF de protección media que no sólo brinda cobertura, sino que también protegen tu piel del sol y del envejecimiento prematuro. ¿Prefieres usar los protectores de sol aparte? No te preocupes, entonces tienes que descubrir un maquillaje ligero como el Maracuja Juicy Glow Skin Tint Foundation de Tarte; poco pesado, permite que tu piel transpire y no produce efecto máscara.

¡Desliza para descubrir nuestra selección en la galería!