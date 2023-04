Con el buen tiempo asomando, y las vacaciones de verano esperando para dar el pistoletazo de salida, nos entra la prisa de vernos bien por fuera. Ahora que tenemos que enseñar nuestro cuerpo, queremos convertirnos en nuestra mejor versión. Y es que cada vez que toca sacar del armario el traje de baño, nos preocupamos más por cuidar nuestro físico. Siempre os decimos que para lucir un cuerpo escultural hay que trabajarlo durante todo el año. Dicho de otra manera, los milagros no existen. Y si te has pasado el invierno sin moverte del sofá, todavía estás a tiempo de poner en marcha un estilo de vida sana para llegar a la playa lo más 'fit' posible.

Cuando escribimos sobre vida sana, nos referimos a comer de forma equilibrada y, por supuesto, en practicar ejercicio de forma de manera regular. Sin embargo, nunca viene mal una 'ayudita' extra. En esta sentido hay cremas reductoras de grasa y con propiedades 'adelgazantes' que vienen muy bien para conseguir un vientre más plano y liso, unas piernas más torneadas y un culo más firme. Hoy en día, de hecho, este tipo de cosméticos son uno de los productos más vendidos en páginas como Amazon.

No hacen milagros, pero sí ayudan a reducir la grasa localizada. Mucha gente cree que son un remedio 'casi mágico' para perder los temidos “michelines”. Pero NO. La barriga es grasa y por mucha crema que te pongas, no se quemará ninguna. Lo lógico es llevar una alimentación sana y equilibrada y practicar ejercicios de cardio, fuerza y además de ejercer un déficit calórico con nuestra dieta. Por lo tanto con un complemento perfecto, pero no son la solución. De hecho, Mar Flores las incluye como parte de su rutina beauty.

Cómo actúan las cremas reductoras y cómo debes aplicarlas

Normalmente, las cremas reductoras tienen efecto lipolítico y suelen contar entre sus principios activos con la cafeína y sus derivados por su poder para activar el organismo, que actúan sobre el tejido adiposo para facilitar la eliminación de líquidos. Además, suelen tener vitaminas para que la piel luzca mejor y se reactive la producción de colágeno, vital para la recuperación de la tonicidad de la piel.

Estas cremas se aplican dando un masaje sobre la zona a tratar, con movimientos circulares, que favorecen mejor la absorción de los ingredientes y ayudan, también, a licuar las moléculas de grasa mejorando, además, la circulación de la zona. Hay que usarlas sobre la piel limpia, y muchas de ellas se dejan durante toda la noche. Algunas de las cremas generan un efecto frío-calor que puede ser desagradable o agradable, según las sensaciones personales de cada cual. Hay personas que incluso las encuentras relajantes.

¡A continuación te dejamos las más potentes, según las recomendaciones de Amazon!