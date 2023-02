¿Tienes la piel sensible y reactiva? Atenta a estas cinco cremas que te enseñamos, funcionan y encima son low cost.

La piel del rostro es la más sensible a los agentes externos como el frío, el viento la contaminación, el sol... Todos esos factores pueden dañarla y producir reacciones en la piel como rojeces, picor, irritación, hormigueo o tirantez, que son muy molestas. Por eso, para evitar esta sensibilidad en el rostro es fundamental que lo cuidemos bien a diario con productos específicos y de calidad. Si tienes la piel sensible y reactiva, presta atención, porque te damos todas las claves y las mejores cremas que necesitas para controlarla. Y lo mejor es que todas valen menos de 20 euros... ¡Descúbrelas!

Durante el invierno, las bajas temperaturas y el viento pueden hacer que la barrera cutánea de nuestra piel se dañe mucho y es ahí cuando aparecen los signos de la piel sensible que te contamos, como pueden ser enrojecimiento, erupciones cutáneas, sequedad extrema... Es muy importante proteger nuestra piel de estos daños, ya que de lo contrario estos síntomas pueden quedarse con nosotras de forma permanente y no queremos eso. Si quieres lucir siempre una piel perfecta y suave, no te puedes perder este artículo.

Las mejores cremas para la piel sensible

La piel reactiva necesita más cuidados y mucho más específicos que cualquier otro tipo. Además de los agentes externos, muchas veces estas reacciones se deben a cosméticos que usamos y que no sientan bien a nuestra piel porque contienen químicos muy agresivos. Por eso es importante seguir una rutina de belleza con aquellos productos que estén diseñados especialmente para este tipo de piel sensible. ¿Sabes en lo que te tienes que fijar? Te lo contamos.

Las cremas para este tipo de piel deben evitar en su composición perfumes o alcohol y es importante que sean hipoalergénicas, con ingredientes de origen natural y que estén testadas en pieles sensibles. En su fórmula, busca ingredientes súper hidratantes como ácido hialurónico o manteca de karité y también aquellos calmantes y refrescantes como el aloe vera, el extracto de camomila o la centella asiática. ¡Te prometemos que notarás los resultados!

Sigue bajando hasta nuestra galería y descubre las cinco cremas que hemos buscado especialmente para ti. Todas son súper efectivas y encima low cost, ya que cuestan menos de 20 euros. ¡No te las puedes perder!