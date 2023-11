La piel del contorno de los labios es muy sensible y requiere unos cuidados especiales para mantenerla hidratada y sin arrugas. Te contamos más acerca del temido efecto “código de barras” y cómo prevenirlo, reducirlo y eliminarlo eficazmente.

Las arruguitas en el contorno de los labios suelen aparecer en escena en torno a los 40 años, y es necesario tratarlas (aunque mucho mejor es prevenirlas) para evitar que se agrave el problema. El “código de barras” es un efecto que provocan esas arrugas que se instalan alrededor de la boca, especialmente sobre el labio superior. Hablamos con una experta para saber más acerca de esta preocupación estética y cómo podemos solucionarla o prevenirla.

¿Qué es el famoso “código de barras”?

A partir de los 30 comienzan a hacer amagos los signos de la edad alrededor de la boca, a los 40 se marcan más y son visibles en relajación y, a partir de los 50, pueden observarse arrugas marcadas o surcos. ¿Por qué se les llama “código de barras” a las arrugas del contorno de los labios?

Eva Collar, esteticista y fundadora de los centros y Clínicas Marquessa, explica a SEMANA que “con código de barras nos referimos a aquellas arrugas verticales que surgen alrededor de la boca. Su semejanza con las barras que aparecen en los códigos de barra es lo que le da el nombre. Con el paso del tiempo, y el proceso de envejecimiento natural, es común su aparición, puede agravarse o notarse más en personas fumadoras, debido al movimiento repetitivo que se hace con la boca”.

Causas y factores que agravan las arrugas del contorno de los labios

Aunque tengamos configurada una correcta rutina facial hay que prestarle mas atención a zonas delicadas como el contorno de ojos, el cuello o el contorno de los labios. ¿Por qué esta última zona es tan propensa a marcar arrugas? “La piel del contorno de los labios es una piel más delicada que la del resto del rostro por lo que pierde calidad de manera más rápida y visible. Su pérdida de volumen y firmeza es el resultado de la pérdida de sustancias como el colágeno, la elastina y el ácido hialurónico que le proporcionan volumen y elasticidad. Además de ello, la zona del contorno de los labios es una de las más expuestas a los movimientos faciales, que pueden contribuir al desarrollo de arrugas más tempranas”, señala la experta.

En la menopausia hay una pérdida de fibras de colágeno y elastina debido al afinamiento de la piel, por lo que es de especial importancia cuidar la zona del contorno de los labios para evitar arrugas marcadas.

Gesticular mucho al hablar o el movimiento repetitivo de la boca al fumar también son causantes de que las arrugas se marquen más en la zona. La experta subraya que “otros factores como un exceso de exposición solar sin una adecuada protección, la deshidratación por no incluir en la rutina de belleza un cuidado específico para la zona o hábitos inadecuados como fumar, pueden tener un impacto negativo y acelerar el proceso de la aparición de las arrugas y líneas de expresión”.

¿Qué tratamientos son los más efectivos para alisar la zona del "código de barras"?

Cuando las arrugas del contorno de los labios están ya muy marcadas, dan muy buen resultado algunos tratamientos de medicina-estética como la infiltración de ácido hialurónico, consigue alisar la piel y redensificarla reduciéndose así visiblemente los surcos; tratamientos con láser o la toxina botulínica. La radiofrecuencia facial es también un método eficaz para suavizar las arrugas incipientes ya que estimula la síntesis de colágeno y reafirma la piel.

¿Podemos tratar el dichoso “código de barras” con tratamientos no invasivos? “Sí, si todavía no tenemos arrugas como tal y se tratan de finas líneas de expresión, una buena opción para mejorar su aspecto e hidratar y reafirmar el contorno de los labios son los tratamientos no invasivos a base de cosmética y masajes. Nuestro Tratamiento Eternal Lifting Experience, por ejemplo, es un ritual realizado con cosméticos y mascarillas que disponen de un alto contenido de antioxidantes y nutrientes regeneradores y antiedad. Además, se integra el masaje kobido, para relajar la zona muscular y recuperar su definición y firmeza”, apunta Eva Collar.

Estrategias cosméticas y hábitos saludables para minimizar las arrugas peribucales

Dejar fuera de nuestra vida el tabaco es el primer gesto para ganar en salud y también para evitar que las arrugas de la zona de la boca se marquen. Pero hay otras estrategias para conseguir prevenir y reducir las arrugas del contorno de los labios.“Para minimizar las arrugas peribucales debemos prestar gran atención a la protección solar, mantener una hidratación adecuada, evitar ciertos gestos repetitivos que pueden contribuir en el desarrollo temprano de este tipo de arrugas e incluir alimentos antioxidantes y vitaminas que contribuyan a una apariencia saludable de la piel. Además de ello, tratar esta zona con productos tópicos de calidad, también será imprescindible”, afirma la esteticista.

Cremas específicas para el contorno de labios, parches nasolabiales, face tapping, yoga facial... son muchas las herramientas que tenemos a nuestro alcance para mantener la zona peribucal hidratada y más lisa. Un ejercicio de yoga facial muy fácil para conseguir alisar la zona es decir las vocales de forma exagerada, de una en una y despacio. Lo más importante siempre es mantener una adecuada rutina facial de cuidados cosméticos y, sobre todo, usar protector solar todo el año.

Tener unos hábitos saludables, una dieta sana y equilibrada, una buena higiene del sueño, beber suficiente agua y practicar ejercicio con regularidad, son también elementos clave a la hora de mantener las arrugas a raya evitando el envejecimiento acelerado de la piel. Apúntate estos consejos de experta para combatir de una vez por todas el llamado “código de barras”.