Labios Choco-Boomer: la tendencia de maquillaje que está arrasando

¿Pero qué hemos hecho nosotras para merecer una tendencia de maquillaje de labios que no solo los convierta en más carnosos y más suaves, sino que, además, den ganas de comérselos? Los labios Choco-Boomer han llegado a nuestras vidas, y desde hace unas semanas están arrasando en las redes sociales. Y es que no es para menos, porque favorecen y sientan bien a todos los tipos de labios, ya sean finos o gruesos.

¿De dónde viene este término? "Choco-Boomer se refiere a la unión de dos palabras: chocolate y Boomer, el chicle español más famoso de la historia”, comenta David Deibis, maquillador oficial de Perricone MD.

Pero, antes de nada, te vamos a poner en contexto. Aunque a las nuevas generaciones les resulte desconocido, los que fueron niños durante los años 80 y 90 hicieron de los chicles Boomer sus favoritos. No había semana en la que, con la paga semanal, no se compraban aquel delicioso chicle de sabor intenso y de icónico envoltorio metalizado en colores como el rosa, el verde, el amarillo, azul e incluso negro. Ahora ya descatalogados es imposible no retroceder a la infancia cuando te imaginas la tendencia de maquillaje de labios Choco-Boomer, que combina el color marrón del chocolate con el rosa de su chicle más característico, que era el de fresa.

Apunta: así puedes hacerlo en casa

Con la ayuda de un bronzer, que sea de un tono o dos más oscuro que tu tono habitual, delineamos los labios como si usáramos un perfilador. "Recomiendo hacerlo con una brocha fina de delineado. Si quieres crear ese efecto over the lip para crear todavía más volumen, como acostumbran a lucir Aitana o Jennifer Lopez, te animo a que pruebes a hacerlo justo por encima del contorno de los labios”, comenta el maquillador.

A continuación, rellena ligeramente el interior del labio, como haciendo un perfilado interior, pero esta vez más grueso. Después, difumina con el propio dedo. Incluso así los labios se ven bonitos, porque el contraste de tu color natural con el del bronzer crea un volumen que convierte a los labios más gruesos.

Ahora, como colofón final tienes dos opciones, aplicar un labial o un colorete. Sí, sí, como lo lees. “Aunque para maquillar el resto de los labios lo primero que se nos hubiera venido a la mente es usar un labial, lo cierto es que un colorete puede darnos mucho juego. Puedes elegir un labial rosa chicle o bien tu colorete de confianza, de color rosa Boomer, y generar ese efecto gloss junto a un bálsamo que también hidrate y que le aporte brillo. Y ya tienes los labios de moda”, remata el maquillador David Deibis.

Y recuerda, tener unos labios bonitos no consiste solo en maquillarlos bien, también hay que cuidarlos con los cosméticos adecuados. Sigue bajando y ficha los productos imprescindibles para lucir esta tendencia de belleza viral.