Descubre los labios candy, el nuevo toque goloso en el maquillaje que Sofía Suescun ha llevado en su última aparición. Si te encanta lucir un maquillaje sencillo y desenfadado durante el verano, esta tendencia es perfecta para ti. La hija de Maite Galdeano ha apostado por un estilismo ‘Barbie’ que ha completado con este maquillaje de labios brillante y jugoso. ¿Con qué producto lo ha conseguido? Te desvelamos todos los detalles a continuación.

La clave de los labios candy es el acabado gloss, que aporta un brillo increíble como si de una auténtica golosina se tratara. Los Lifter Gloss de Maybelline tienen una textura suave y no son pegajosos, lo que los convierte en la opción perfecta para llevar en cualquier ocasión, ya sea en la playa o en una noche desenfadada con un maquillaje más natural.

¿Cómo podemos incorporar los nuevos labiales candy favoritos de Sofía Suescun en un look?

Estos gloss vienen en una gama de cinco tonos diferentes, desde rosas suaves hasta melocotones y corales, muy sutiles y todos con un brillo radiante que iluminará tu boca durante horas. Incorporar los labios candy a tu rutina de maquillaje es muy sencillo. Simplemente aplica el gloss en el centro de los labios y difumina con el dedo hacia los extremos. Puedes optar por un tono suave para un look más discreto o atreverte con un color más vibrante para un toque llamativo. La novia de Kiko Jiménez siempre apuesta por maquillajes arriesgados y esta vez no iba a ser menos, por lo que acompañó sus labios candy con un eyeliner grueso, máscara de pestañas y unas sombras rosas con tonos a juego.

Si no te atreves o no te gusta ir tan maquillada en la temporada estival, no te preocupes. El maquillaje natural y fresco es el aliado perfecto para los días de verano, y los labios candy añaden un toque de diversión y dulzura al look. Combina tus labios candy con un poco de rubor en las mejillas y una máscara de pestañas transparente para realzar la mirada sin obtener un resultado demasiado pesado. Deja que tus labios sean los protagonistas con su brillo goloso y sencillo.

COMPRAR LABIALES DE MAYBELLINE

Una de las ventajas de los labios candy es su versatilidad. Son ideales para estilismos desenfadados y naturales, pero también se pueden llevar en ocasiones especiales para dar un toque divertido y diferente al maquillaje. Además, su acabado glossy los hace perfectos para combinar con looks más sofisticados en los que quieras que tu prenda principal tenga el protagonismo que se merece.