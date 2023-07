¿Cuántas de nosotras soñamos con tener una melena larga, brillante y con volumen? Seguramente muchas. Aunque esta suerte solo la tienen unas pocas. Y entre ellas se encuentra la Reina Letizia y su hija, la Princesa Leonor. Ambas pueden presumir de un auténtico 'pelazo' que cuidan con buenos productos y hábitos saludables, como comer bien y no abusar de las herramientas de calor. Pero además, ahora nos han sorprendido con un sutil corte de pelo que potencia aún más el movimiento de sus melenas.

La primera en atreverse fue la heredera al trono, que presumió de nuevo look hace apenas unos días durante los Premios Princesa de Girona. Después de llevar estos últimos años una melena larga, recta y sólida, Leonor ha reformulado su cabello con un corte lleno de estilo: el conocido como butterfly cut o simplemente 'mariposa'. Si todavía no habías escuchado hablar de él, debes saber que se trata de una opción actualizada e ideal para todas aquellas que prefieren no renunciar a la longitud de su pelo.

Lo cierto es que en los últimos años, la fiebre por el corte 'bob' en sus infinitas formas ha logrado que muchas mujeres le diesen una oportunidad al cabello corto. Pero para las que se resisten, el corte 'mariposa' es la alternativa más favorecedora a cualquier edad. Y el mejor ejemplo de ello es la Reina Letizia, que ha seguido los pasos de su hija y también ha refrescado su imagen con esta apuesta con capas que recrea un efecto contouring de lo más chic.

La Reina Letizia le 'copia' la melena a la Princesa Leonor y... ¡triunfa!

Letizia ha estrenado su nueva melena en pleno mes de julio, para enfrentar el verano con un look mucho más moderno y rejuvenecedor. Y es que la abundancia de capas a diferentes alturas que caracterizan al corte 'mariposa' consiguen que el cabello gane movimiento y frescura al instante.

¿Lo mejor de este corte? Es apto para prácticamente cualquier tipo de rostro, ya que equilibra las proporciones y añade un plus de naturalidad. Y si ya estás pensando en animarte elige un buen estilista, porque el corte mariposa se realiza marcando las diferentes longitudes que darán forma a su estructura formando y creando varios niveles de capas.

A pesar de que las melenas con volumen son las que mejor lucen este corte, como es el caso de Letizia, no debes descartarlo del todo si tienes el pelo fino, porque bien peinado también funciona. Eso sí, es indispensable que el cabello te llegue, al menos, por los hombros, para poder hacer un buen trabajo de capeado.