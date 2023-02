1 de 5

Elena Tablada ha descubierto la pasta baja en calorías que es ideal para no sumar ni un gramo a la báscula. Se trata de una pasta hecha de konjac una planta de cuya raíz casi acalórica sacan las fibras para elaborar una pasta ideal para dietas hipocalóricas. No tiene sabor, por lo que puedes acompañarla con tus verduras favoritas o con un poco de salsa. Te contamos la receta de la ex pareja de David Bisbal.