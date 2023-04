La mascarilla de labios de Sephora de Ana Milán y otras 6 súper efectivas

De un tiempo a esta parte las mascarillas nocturnas para mejorar el aspecto y dar suavidad a los labios mientras duermes se han vuelto un imprescindible en cualquier skin routine. De un día para otro puedes decir adiós a los labios secos y agrietados y alucinar con una hidratación extrema y una boca sana preparada para comerte el día. Hoy, Ana Milán nos ha desvelado su mascarilla de labios favorita, la puedes encontrar en Sephora y es todo beneficios. ¿Cómo la incluimos adecuadamente en nuestra rutina de belleza? Te lo contamos a continuación y te traemos otras 6 opciones que triunfan entre las prescriptoras de cosmética. ¡No te lo pierdas!

La actriz no sabe guardar un secreto, y se lo agradecemos, no porque hable por los codos, cosa por la que también le damos las gracias, sino porque siempre tiene preparada una recomendación de belleza con la que salvarnos. Todos los productos que recomienda los prueba antes y no defrauda nunca, todos cumplen lo que la humorista promete. En esta ocasión, Ana nos ha desvelado una de sus últimas adquisiciones en Sephora, concretamente, la mascarilla nocturna de vainilla de Laneige. Esta estupenda mascarilla es una bomba de hidratación y de antioxidantes formulada con ácido hialurónico que promete restablecer la suavidad y la jugosidad de tus labios en una sola noche. Está disponible en 5 sabores (vainilla, frutos rojos, chicle, mango, osito de gominola y caramelo).

Incluye la mascarilla de labios de Ana Milán en tu rutina de noche

¿Cómo se usan este tipo de mascarillas correctamente? Lo ideal para tener unos labios cuidados es limpiar todos los restos de maquillaje con un algodón o un desmaquillante específico para labios. A continuación, dos veces por semana, puedes exfoliar tus labios con un scrub de grano fino y por último, aplicar tu mascarilla hidratante y dejarla actuar durante toda la noche. Ana tiene un truco, pues ella aplica un poquito de sérum de ácido hialurónico antes de extender su mascarilla para potenciar la hidratación.

La mascarilla de Ana tiene un precio de 24,99 euros en la web de Sephora, pero también la podéis encontrar en la tienda.¡Dura muchísimo! Desliza para descubrir en la galería otras opciones muy aclamadas por la crítica y que se usan exactamente igual que la que nos ofrece la influencer, no te las pierdas.