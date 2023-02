¿La manicura semipermanente daña las uñas tanto como dicen?

La manicura siempre será un añadido fundamental a cualquier look . De hecho, puede cambiarlo todo. Por eso hoy queremos hablarte de 5 mitos y verdades a tener en cuenta sobre la manicura semipermanente

La manicura semipermanente es, sin duda, una de las más demandadas y populares en la actualidad, ¿quién no se la ha hecho alguna vez? El must de las celebrities e influencers por su duración, acabado y calidad, de la que se desconocen, todavía, algunas de sus peculiaridades.

Pero en qué consiste exactamente. Es una técnica de esmaltado de uñas que se caracteriza por ser de secado inmediato y acabado brillante. Para que las uñas se sequen más rápido y duren mucho más tiempo se usa una luz UV o LED. El brillo y el acabado de este tipo de uñas es perfecto y su duración es de 2 a 3 semanas, en función del crecimiento natural de la uña.

¿Lo mejor? No agrede mucho la uña, la respeta y la hace más resistentes. Por eso, es la opción favorita de las mujeres que tienen las uñas más débiles. Aunque en contraposición te diremos si no se retira correctamente o si no dejas a la uña descansar puede puede causar una deformidad permanente de la uña porque se produzca un daño de la lámina ungueal.

¿Sabías que la manicura semipermanente nació en los 80? El acrílico para uñas esculpidas se empezó a usar gracias al dentista estadounidense Frederick Slack, que en 1957 se rompió una uña que arregló con porcelana. Fue en 1985 cuando se inventaron los primeros geles UV, que precisaban de luz ultravioleta para su secado, los actuales esmaltes semipermanentes.

Hoy te vamos a sacar de dudas y te vamos a contar todo lo que NO sabes de la tendencia favorita de las famosas, en lo que a uñas se refiere. ¿Es tan mala como dicen? ¿Evita moverse las uñas?

Siempre daña las uñas, independientemente del esmalte empleado. FALSO:

En la actualidad existen muchos, y muy variados, tipos de esmalte para esta técnica y no, no es verdad que todos sean de la misma calidad y que dañen por igual la uña. En Wiñk utilizan productos no corrosivos que, además de dejarte unas uñas preciosas, las cuidan de la mejor forma posible.

Evita morderse las uñas. VERDADERO:

Por todos es sabido que las uñas pintadas siempre consiguen evitar que sean mordidas. El esmalte semipermanente, al durar más, permitirá que la persona que lo luzca no se muerda las uñas durante semanas.

Se puede quitar del mismo modo que el esmalte normal. FALSO

Una manicura o pedicura semipermanentes deben retirarse, en la medida de lo posible, en un centro especializado. Si por algún casual tuviésemos que hacerlo en casa, recomendamos seguir los siguientes pasos: limar la superficie de la uña, empapar un algodón en acetona, envolver la uña en papel de aluminio, dejar que el producto actúe 15 minutos y retirar el esmalte con un empujador de cutículas. Por último, debes pulir la superficie de las uñas con una lima buffer. Es importante que no limes en exceso, para evitar un desgaste de la uña natural.

Y ahora te dejamos 5 irresistibles tendencias de manicura. ¡Sigue bajando!