Te traemos la mejor selección de acondicionadores sólidos que no pueden faltar en tu neceser si te vas de viaje.

En cuanto llega el buen tiempo las escapadas de fin de semana y los viajes express empiezan a hacerse más habituales. ¿Eres de las que se lleva el acondicionador a todos los destinos y estás harta de cargar con la botella? Te traemos una selección de los mejores acondicionadores sólidos para cuidar tu melena, decir adiós al efecto frizz y recuperar el brillo y la hidratación.

Lo sabemos, una no se puede fiar de los champús de los hoteles, a los dos días de lavártelo tu cabello es un nido de nudos con aspecto de paja, seco y sin vida. Por eso, nunca puedes viajar sin una pastilla de acondicionador sólido para lucir una melenaza de libro sea cual sea tu tipo de cabello. El acondicionador ayuda a desenredar el pelo, a proteger e hidratar la fibra capilar y a facilitar el peinado. Pero ¿cuánto podemos usar un acondicionador sólido? Depende del tipo de pelo. Si tienes cabello mixto o graso, lo ideal será que sólo lo uses cuando tu pelo esté especialmente apagado y enredado. No obstante, si tu cabello tiende a estar seco y a retener electricidad estática, es un indicativo de que algo falla en tu rutina capilar. En ese caso, deberás prestar especial atención a que tu cabello nunca esté deshidratado y proporcionarle empaque y peso con un acondicionador o con un aceite reparador que le de un extra de brillo.

Cuida el medioambiente con acondicionadores sólidos

Las amantes de la belleza y la cosmética debemos concienciarnos de una vez por todas y reducir el uso de plásticos. ¿Para qué necesitamos decenas de botes de champú, suavizantes, mascarillas y acondicionadores? Ahora, si usas el formato sólido, estarás contribuyendo a reducir la huella ambiental. Muchas firmas ya están apostando por los envases reutilizables, rellenables y reciclables. ¡Pongamos nuestro granito de arena!

¿Cuáles son nuestros acondicionadores sólidos favoritos? Si lo que buscas es una melena brillante, suave, y sin efecto frizz, no puedes dejar pasar el Zero Drama de Unavida Cosmetics (12 euros) formulado con un 98% de ingredientes naturales. El Anti-Frizz conditioner de Kriim o el acondicionador Sólido de Modesta Cassinello también pueden ser buenas opciones para darle un giro de 180 grados a tu cabello. ¿Quieres descubrir más? Desliza para ver nuestra selección el la galería.