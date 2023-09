En el mes de septiembre todas solemos marcarnos nuevos retos y objetivos, y entre ellos incluimos el de empezar a hacer deporte y comer de forma más saludable. Lo cierto es que en verano se hace prácticamente imposible seguir la dieta a rajatabla. Y es que el chiringuito, las cenas con amigos, y las noches de fiesta hacen que las calorías diarias que ingerimos asciendan vertiginosamente. Pero tranquila, porque si has subido algún kilito y quieres quitártelo cuanto antes, hay una buena noticia: no tienes por qué pasar hambre. Simplemente la clave reside en apostar por comidas limpias y sanas. Y ahora que necesitamos más motivación que nunca, Lucía Rivera se ha convertido en nuestra mejor fuente de inspiración.

La modelo nos acaba de descubrir su ensalada otoñal favorita. Y se trata de una receta ideal para perder peso y mantenerse saciada durante mucho tiempo. ¿Lo mejor de todo? ¡Está deliciosa!

Este otoño te vas a hacer adicta a la ensalada otoñal preferida de Lucía Rivera

Ya no hay excusas para comer rápido y mal frente al ordenador. Tampoco para recurrir a la comida a domicilio. Y es que la ensalada que nos propone la hija de Blanca Romero no se tarda nada en preparar, no tiene muchas calorías, está rica, y además es sanísima. ¿Qué contiene exactamente? Canónigos, champiñones, huevo, tomate cherry, anacardos y queso Brie.

Esta comida es perfecta para entre semana, ya que consigue mantener a raya la ansiedad por el dulce y evita el temido picoteo, dado que sacia de verdad. Además, cuenta con muchos beneficios saludables. Por ejemplo, los champiñones tienen un escaso contenido en grasas, solo un 0,3%. Y ojo, porque de este porcentaje la mayoría están compuestas por ácidos grasos insaturados, que tienen un efecto muy positivo en la salud cardiovascular.

Los anacardos, por su parte, suman un alto contenido en ácidos grasos esenciales y son fuente de proteínas. Y no solo eso, también contienen triptófano, una sustancia que aumenta la serotonina en el cerebro, y que contribuye a subir el estado de ánimo. Eso sí, con añadir 8 unidades a la ensalada es suficiente.

Respecto al huevo, si quieres que quede tan apetitoso como el de Lucía Rivera, apunta este truco: cuécelo unos minutos menos para que quede pasado por agua. Estará sabroso y solo añade 75 calorías.