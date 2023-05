El esperado verano ya está casi aquí. Los días son cada vez más largos, más soleados y ya estamos pensando en nuestras escapadas a la playa y en los trajes de baño que vamos a estrenar. Como cada año por estas fechas, queremos estar perfectas. Una alimentación saludable y hacer ejercicio es el primer paso para conseguir nuestro objetivo. Aunque nuestras expertas recomiendan combinarlo con tratamientos corporales y, también, con productos cosméticos. ¿Por qué? Esta ayuda extra funciona muy bien para reducir centímetros, remodelar la silueta y reafirmar las zonas más complicadas. Hoy queremos hablaros de una crema corporal, con muy buena crítica, que ha probado Lucía Rivera y que, según cuenta, sus resultados son maravillosos. Pero ¿qué hay de mito y de realidad en los beneficios de estos cosméticos?

Hay que tener muy claro que una crema reductora no funciona por sí sola. Puede tener beneficios si lo combinas con un estilo de vida sano, pero su efectividad no radica solo en su aplicación. Lo que sí está demostrando que funcione para perder peso y tonificar el cuerpo es el gimnasio y la dieta.

Un producto con propiedades quemagrasas es solo una ayuda más durante el camino. Pero, nunca, será un producto milagroso. Lo que consiguen este tipo de cosméticos es aminorar la grasa, pero sus resultados no serán reflejados en la báscula porque NO adelgazan por "arte de magia". Así que ya sabes, el primero paso es calzarse las zapatillas y ponerse manos a la obra con la actividad física.

Los ingredientes activos que lleva la crema reductora de Lucía Rivera y que SÍ funcionan

Aparte del deporte y la alimentación, los cosméticos reductores, cuando se aplican bien, pueden ser efectivos. Así lo ha comprobado la propia Lucía. "Me he hecho un tratamiento detox. Me han exfoliado el cuerpo entero, después me han puesto una mascarilla de arcilla verde y me han dado un masaje, y por último esta crema caliente para sudar. Hace tiempo que me habían hablado de ella, hoy la probé y es increíble", confesada la modelo.

Se refería a la crema corporal Shape Royal de Royal Touch (59 euros), creada bajo las directrices de Fernanda Silva, que está especializada en el cuidado de la piel. Se trata del producto estrella formulada con Centella Asiática, que es muy buena porque fomenta la producción de colágeno y mejora la circulación.

También lleva cola de caballo que reafirma el tejido y drena al mismo tiempo. Otro de sus componentes estrella es el Nicotinato de metilo con efecto calor inmediato y acción antiinflamatoria. Por último incluye dos tipos de aceite, de soja y de Uva, a los que se le atribuyen funciones antioxidantes, hidratantes y reafirmantes. Todos estos activos ayudan a movilizar la grasa localizada, así como reducir la piel de naranja y la celulitis.

Hay que prestar especial atención al modo de aplicación de la crema. Para que sea efectiva hay que untarla mediante movimientos circulares hasta su completa absorción. Así se drena la zona y es donde radica su efectividad. Y, obviamente, si practicas ejercicio, la firma te recomienda aplicarla antes para potenciar los resultados. Aunque tiene muy buena pinta se require un uso constante y prolongado en el tiempo para ver resultados.