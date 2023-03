¿Te imaginas una crema milagrosa que pudieras utilizar para tratar varios de los problemas que más nos preocupan de nuestra rutina de belleza? Problemas como: los labios secos y dañados, los talones y codos secos, la piel de la nariz o las manos secas y dañadas.

Esta crema milagrosa está triunfando entre influencers y entendidas del mundo de la belleza y es la crema 8 horas de Elizabeth Arden.

¿Cómo sacarle partido?

La puedes usar como una mascarilla de labios, aplícatelo antes de dormir y disfruta de un sueño reparador para levantarte a la mañana siguiente con unos labios mucho más hidratados y reparados.

La puedes utilizar, también, para tratar marcas y cicatrices de granitos si la utilizas sobre las zonas afectadas durante varios días. Protegerá tu piel de los factores ambientales como el viento o la contaminación.

En invierno la podrás utilizar para combatir (y prevenir) las heridas de las manos causados por el frio, pero en primavera será también tu mejor amiga para tratar la piel de la nariz o labios que sufren con la llegada de los rayos del sol y con las molestias propias de las alergias primaverales.

En exclusiva nosotras te recomendamos dos beneficios extra: si todavía tienes dudas para hacerte con un tubo de la que ya es considerada la crema milagrosa del momento, tus amigas de Semana te recomendamos dos usos más para sacarle el máximo partido a esta crema. Nosotras descubrimos estos trucos y nos quedamos absolutamente alucinadas. Podrás utilizarlo como iluminador natural en zonas de tu cara cuando no quieres aplicarte más maquillaje (palabra de Kim Kardashian) y podrás usarlo incluso en tu pelo ya que una pequeña cantidad de este producto suavizará y sellará las puntas de tu cabello.

Perfecta desde el invierno hasta el verano

Uno de los rasgos más repetidos (y alabados) de esta crema es que su formulación no ha variado demasiado desde su salida al mercado hace la friolera de 80 años. Esto deja de manifiesto la calidad y la eficacia de una formula que se ha vuelto a popularizar entre las mujeres más jóvenes. Pero ¿qué lleva esta mágica crema, analicemos sus ingredientes. La fórmula original de la crema 8 horas contenía una mezcla patentada de petrolato, lanolina y vitamina E. Sin embargo, la fórmula ha sido actualizada con el tiempo y ahora incluye otros ingredientes beneficiosos para la piel, como aceite de ricino, aceite de semilla de cáñamo y extracto de miel.

Esta crema ha sido utilizada por grandes iconos de la belleza como Marilyn Monroe y Jacqueline Kennedy quienes la utilizaban como uno de sus productos secretos de belleza. Pero otras grandes personalidades como Lady Diana y su hijo el principe Harry la utilizaban e incluso hoy en día las Kardashians se han rendido ante sus beneficios.

La crema milagrosa que han usado las famosas a través del tiempo

Tanta gente no puede estar equivocada y es que, esta crema milagrosa recoge más de 8000 comentarios actualmente en Amazon. Es apta para pieles normales, secas o sensibles. Este balsamo fundente aliviará, calmará e incluso ayudara a pieles sensibles con tendencia al enrojecimiento para prevenir su descamación e inflamación.

Si aún no la has utilizado (o probado) esta crema milagrosa no lo dudes más. Ríos de tinta han corrido escribiendo sobre este producto ¡Y nos nos extraña! Es un producto atemporal que sirve para absolutamente todos los problemas de nuestro día a día. Incluso en verano te ayudará a tratar las molestas quemaduras del sol o las rozaduras que nos producen nuestros zapatos nuevos.

Nosotras siempre llevamos un tubo allá donde vamos y créenos que cuando la pruebes tú también lo harás. ¡Déjate seducir por la crema estrella que, como todo lo bueno, siempre acaba volviendo a nuestra vida!